Як окупанти рили окопи на околицях Прип'яті: ексклюзивний фоторепортаж

На початку війни окупанти вторглися в Україні з території Білорусі і захопили Чорнобильську атомну електростанцію та зайняли позиції у зоні відчуження.

До зони відчуження зайшла масована колона окупантів, яку зупинити там не вдалося. 24 канал побував на околицях Прип'яті та зафіксував покинуті окопи росіян.

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Головне про звільнення Прип'яті від окупантів

3 квітня ЗСУ успішно звільнили Київщину від окупантів. Наші захисники взяли під контроль район міста Прип'ять та вийшли на державний кордон з Білоруссю. Загалом ворог понищив населені пункти у 35 з 69 територіальних громад області.

До слова, за день до офіційного звільнення, український прапор замайорів на проммайданчику Чорнобильської АЕС. До слова, стяг підняли працівники станції, які виконали державний гімн.

А ось на фото фортифікаційні споруди, які облаштовували росіяни. Поспіхом тікаючи росіяни залишили усе, як є.



Блокпости росіян на околицях Прип'яті / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Росіяни рили окопи біля Прип'яті / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Росіян відтіснили ЗСУ ще на початку квітня / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Облаштуватись росіяни не встигли / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Росіяни залишили окопи втікаючи від ЗСУ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

До слова, ледь не повторили Чорнобиль в Україні 2022 року росіяни лише із мотивів військової логістики. Адже для бойових дій під Києвом окупанти возили снаряди із Білорусі саме через міста Чорнобиль та Прип'ять.

Небезпечна окупація ЧАЕС

Нагадаємо, росіяни нахабно вдерлись на ЧАЕС 24 лютого та до кінця березня тримали працівників станції в окупації.

Україна та увесь світ зі страхом стежили за подіями на станції та боялись повторення катастрофи.

Орки рили окопи не лише на околицях Прип'яті, а й на території зони відчуження, зокрема, в Рудому лісі. Також своєю бронетехнікою вони підіймали за собою хмари пилу. Тож до екологічної катастрофи ми були близько, самі ж окупанти повернулись додому хапнувши чималу дозу опромінення.

На жаль, багато нацгвардійців, які захищали Чорнобиль під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, залишаються в полоні. Окупанти вивезли їх на територію Білорусі.

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