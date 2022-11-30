"Автомат до дитини, до голови": окупант поділився враженнями про сусідній підрозділ

Російські загарбники не мають межі у своєму цинізмі. Їхні дії дивують деколи навіть самих росіян.

Українська розвідка опублікувала нову перехоплену розмову окупантів. Цього разу загарбник ділиться враженнями про сусідній підрозділ. Він розповідає про збройне мародерство та називає їх "кінченими".

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Цинізм російських загарбників

У розмові жінка каже, що перший полк замовив гуманітарку на один мільйон. У відповідь чоловік розповідає про свої враження про цих військовослужбовців.

"Кінчені дебіли, вони кінчені просто. Заходять повільно, автомат дитині до голови – давай грошей, бензин, ось тобі перший полк", – сказав співрозмовник.

Чергова перехоплена розмова: дивіться відео

Коли очікувати чергового ракетного удару Росії

Росія досі не завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, який анонсували цього тижня. І на це є три причини.

Перша причина – здійснюється дорозвідка по тих об’єктах, по яких вже завдавалися удари. Друга – вивчаються ті райони й цілі, по яких ще буде завдано удару. І третя – підготовка і зосередження ракет до бойового застосування.

– здійснюється дорозвідка по тих об’єктах, по яких вже завдавалися удари. – вивчаються ті райони й цілі, по яких ще буде завдано удару. І – підготовка і зосередження ракет до бойового застосування. У ГУР пояснили паузи між ракетними обстрілами. Там зазначили, що це пов'язано з логістикою, постачанням, підготовкою сил донесення та багатьох інших аспектів. Безумовно, щодня завдавати масованих ударів неможливо.

Крім того, є логіка в тому, чому росіяни атакують на початку або всередині тижня. Це пояснюється новим робочим тижнем і циклом економічної активності. Відповідно, зазначає представник ГУР, масовані ураження понеділками та вівторками мають додатковий ефект – як психологічний, так і економічний.

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