Як оператори HIMARS б'ють по російських окупантах: у Генштабі показали нове відео

США з перших днів війни висловлює підтримку Україні. Як у санкціях, запроваджених проти агресора, так і у допомозі зброєю та фінансами.

Так, днями до нашої країни прибула перша партія американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вони уже працюють на полі бою. Артилеристи Збройних сил України майстерно використовують озброєння.

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У Генеральному штабі ЗСУ показали відповідне відео. На ньому видно, що українські бійці застосували HIMARS вночі і успішно провели операцію з ліквідації ворога.

Як оператори HIMARS б'ють по російських окупантах: дивіться відео

Резніков пообіцяв окупантам "спекотне" літо

ця артилерійська система призначена для ураження районів зосередження ворожих артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. HIMARS використовують, щоб максимально точно знешкоджувати ворога, а не все, що навколо. Ці РСЗВ оснащенні високоточними та керованими ракетами. Наводяться на ціль вони з допомогою GPS.

Про те, що HIMARS уже перебувають на балансі українського війська розповів міністр оборони Олексій Резніков. Зауважимо, що це найбільш далекобійна зброя, якою забезпечені наші військові. Ще 16 червня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що українські захисники навчилися користуватися РСЗВ.

Тож тепер без жодних сумнівів літо для російських загарбників буде спекотним. Ба більше, для деяких із них воно ще й стане останнім у житті, а для декого вже стало. Мовиться про шалені втрати росіян у живій силі. На ранок 25 червня українські воїни вже ліквідували 34 700 окупантів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 170 російських окупантів. Втрати окупантів у техніці виглядають так:

танків – 1511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниць;

РСЗВ – 241 (+0) одиниць;

засоби ППО – 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 184 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 60 (+0).

Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.

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