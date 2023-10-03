Правила проїзду у Києві змінилися: як тепер відбуватиметься списання коштів

Від 4 жовтня у Києві зміниться система оплати проїзду в громадському транспорті. Тепер у тих, хто розраховується карткою, оплата стягуватиметься інакше.

У КМВА повідомили, що від 4 жовтня оплатити проїзд в громадському транспорті столиці банківською карткою або цифровою транспортною картою можна буде лише за дві поїздки разом. Те саме стосується користувачів Apple Pay та Google Pay.

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Що зміниться в оплаті столичного транспорту

Після розрахунку картками оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня. Зміни стосуються оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay. А також оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.

Після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, але після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно.

Однак кияни масово не розуміють нової системи оплати і сенсу анонсованих нововведень. Багато хто непокоїться, що за одну поїздку зніматиме як за дві, однак це не так.

Що буде, якщо людина здійснить лише одну поїздку

Якщо пасажир здійснив лише одну поїздку що вечора, то списання коштів відбудеться лише за неї. Кошти за цю поїздку будуть списані з рахунку автоматично після 21:00.

Також у КМДА уточнили, що банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо хочете заплатити за близьких, можна скористатися пластиковою транспортною картою або QR-квитками.

У відомстві стверджують, що цю систему вже була успішно випробували на маршрутах швидкісного трамвая. Наразі її масштабують на весь громадський транспорт.

Зверніть увагу. Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін. У КМДА також нагадали, що підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку Київ Цифровий не є підтвердженням валідації квитка. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі, якщо прикласти картку повторно, та на пристрої контролю.