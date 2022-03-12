Як отримати дозвіл військовозобов'язаному чоловікові на перевезення гуманітарки з-за кордону

Абсолютно кожен зараз може і повинен допомагати армії. Можна, наприклад, зайнятися перевезенням гуманітарки. Розповімо, як це зробити військовозобов'язаним чоловікам.

До вашої уваги покрокова інструкція, яка дозволить військовозобов'язаним чоловікам перетинати кордон, щоб перевозити гуманітарну допомогу.

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Як отримати дозвіл військовозобов'язаному чоловікові

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підкреслює, що Львівщина від початку війни перетворилася на справжній хаб. Область приймає допомогу від дружних країн, а також скеровує її на потреби армії та вимушених переселенців.

Станом на сьогодні лише через Львівську митницю перевезли понад 30 тисяч тонн допомоги. Найбільше – з Польщі, Німеччини і Франції, а також з Англії, Іспанії та Італії,

– каже він.

У військовозобов’язаних чоловіків, які прагнуть доставити гуманітарну допомогу до України, є два способи отримати дозвіл. Відразу ж зауважимо, що це робиться швидко й абсолютно законно.

Для цього потрібно зареєструватися у системі "Шлях". Внесіть дані про водія, а також транспортний засіб. Упродовж кількох хвилин інформація уже буде доступною на кожному пункті пропуску, який передбачає перевезення гуманітарки.

Також можна звернутися до голови ДПС по дозвіл. Для цього необхідно написати листа із підписом Максима Козицького як голови ОВА на електронну пошту керівника Державної прикордонної служби. У відомстві, як правило, відповідають протягом доби.

Адреса електронної скриньки: adpsu@dpsu.gov.ua.

Глава ОВА підкреслив, що військовозобов'язані чоловіки, які потрапляють під виключення, визначені Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", можуть без окремих дозволів перетинати кордон для перевезення гуманітарки.

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