Нардепка Піпа назвала можливі нові вимоги для отримання громадянства України

Володимир Зеленський доручив уряду розглянути петицію щодо введення обов'язкового іспиту для отримання українського громадянства. Зараз над цією ідеєю активно працюють.

Про це 24 каналу розповіла народна депутатка Наталія Піпа. За її словами, наразі немає точно визначених умов для набуття громадянства України. Однак є певний рух у цьому питанні.

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Пані Піпа наголосила, що президент відреагував на цю петицію. Тому цілком ймовірно, що відповідний закон з часом буде ухвалений. Адже в Зеленського є монобільшість у владі, а уряд активно співпрацює з Офісом Президента.

Це хороше рішення, але дії влади потрібно контролювати

Народна депутатка нагадала, що в Україні вже є певні здобутки щодо захисту української мови. Зокрема, іспит з державної мови для всіх, хто йде на держпосаду. Але інколи деякі посадовці намагаються вплинути на ті чи інші рішення. Тому дії влади потрібно ретельно контролювати.

Вона навела приклад із ситуацією у Національній комісії зі стандартів державної мови, яку донедавна покинула авторитетна Орися Демська. За словами Піпи, міністр освіти Сергій Шкарлет хоче призначити туди свою людину, яка навіть не змогла отримати сертифікат зі знання державної мови. Наталія Піпа не оприлюднила додаткових деталей, але обіцяла скоро про це розповісти.

Саме тому вона наголошує, що майбутній законодавчий акт щодо цієї ініціативи потрібно ретельно вивчати, щоб деякі депутати чи інші посадовці не просунули туди неоднозначні норми.

За словами Піпи, наразі обговорюють умови, які потрібно виконати для отримання громадянства. Відомо про обов'язковий іспит зі знання державної мови. Також є ідея, щоб громадянство було різних рівнів – з можливістю перебувати на 5, 10 років, правом володіти майном чи голосувати. Для цього, ймовірно, потрібно буде виконати більше умов.

Наталія Піпа про іспит для здобуття українського громадянства: дивіться відео

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на петицію про введення обов'язкового іспиту для отримання українського громадянства. Вона набрала понад 26 тисяч голосів. Зараз над цим працює голова уряду Денис Шмигаль, адже це питання потрібно законодавчо врегулювати.