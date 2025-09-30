Завдяки рішенню державного "ПриватБанку" та глобальної технологічної компанії Mastercard банківські картки Mastercard продовжать надсилати безплатно. Це дозволить українцям отримати безперервний доступ до фінансових послуг у різних куточках світу. Зокрема, мовиться про спрощення оплат та онлайн-шопінгу, інформує 24 Канал

Як оформити картку через "Приват24"

Процедура оформлення банківської картки через "Приват24" займає лише декілька хвилин. Клієнтам потрібно обрати перевипуск наявної карти або замовлення нової й скористатися послугою міжнародної доставки.

Картку доставляють у понад 60 країн світу "Новою поштою" або Укрпоштою. Термін доставки становить від 7 до 30 днів. Послуга – безкоштовна для всіх клієнтів "ПриватБанку", які замовляють або перевипускають картки Mastercard за допомогою застосунку "Приват24". Там можна ознайомитися й з повним списком країн, куди здійснюють безплатну доставку.

Де за кордоном найбільший попит на послугу

Наразі найактивніший попит на послугу фіксують на території країн ЄС. Зокрема, мовиться про Польщу, Німеччину та Чехію. Найчастіше банківські картки замовляють жінки. За віковою групою лідирує молодь від 18 до 35 років. Водночас серед користувачів також значний відсоток людей віком від 35 до 45 років, а також – представників старшого покоління (від 65 років).

Як замовити картку з безплатною доставкою за кордон

Щоб оформити картку через "Приват24", достатньо виконати декілька простих кроків:

обрати картку для перевипуску або оформлення нової, а далі відкрити її налаштування;

натиснути "Замовити картку" та обрати послугу "Міжнародна доставка";

зазначити адресу доставки за кордоном, а також вказати свій номер мобільного та електронну адресу;

після перевірки введених даних підтвердити замовлення.

Як перевипустити картку безплатно в Україні

Крім того, до кінця 2025 року можна оформити або перевипустити картку Mastercard з безкоштовною доставкою й по всій території України. "ПриватБанк" надсилає "Новою поштою" такі картки:

"Універсальні"(зокрема, й Gold);

"Картки для виплат" (зокрема, й пенсійні та для соціальних виплат);

"Ключ до рахунку" (бізнес-картки).

Замовлення здійснюється також через "Приват24", а вже наступного дня картку можна забрати у відділенні "Нової пошти" або у поштоматі.

Що варто знати про продовження терміну дії карток

Також після початку повномасштабної війни "ПриватБанк" автоматично продовжив термін дії всіх платіжних карток. Клієнти можуть використовувати їх для всіх необхідних оплат. Цифрову картку можна оформити миттєво, а фізичну – скориставшись безплатною доставкою.

"ПриватБанк" та партнери постійно роблять кроки вперед та вдосконалюють свої послуги. Їхньою метою є забезпечити українцям у різних куточках світу комфорт та безпеку фінансових операцій. Всі деталі можна дізнатися на офіційному сайті "ПриватБанку" та у застосунку "Приват24".