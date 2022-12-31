Виділення фінансів й надання нової техніки: що вплине на збільшення допомоги від країн-партнерів

Президент США Джо Байден підписав бюджет на 2023 рік. Він передбачає 45 мільярдів доларів підтримки України та союзників й може спонукати інших партнерів збільшити допомогу.

Про це для 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він зазначив, що деякі країни заклали довгострокове фінансування, визначивши об'єм фінансової допомоги для покриття дефіциту бюджету, який матиме Україна.

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"Там було чимало дискусій, чи це буде фінансування з бюджету Європейського Союзу, чи за кредитною лінією. Це не настільки важливо. Важливе усвідомлення того, що у нас є прогнозовані надходження, які ми отримаємо, щоб мати можливість компенсувати витрати державного бюджету і підтримати соціальну політику", – розповів Вігірінський.

Зверніть увагу – Вігірінський про допомогу від партнерів у 2023 році: дивіться відео

Впливатиме ситуація на фронті

Політолог зазначив, що рішення про підтримку України швидше ухвалюють на майданчиках країн G7, які підтримують Україну та узгоджують свої дії.

За словами Вігірінського, у нас фактично 2 блоки підтримки:

фінансовий для покриття бюджетного дефіциту;

постачання озброєння.

"На мій глибокий жаль, сигналами для зміни політики, пов'язаними з постачанням того чи іншого виду озброєння для наших країн-партнерів може стати й стане лише ситуація на фронті", – вважає Вігірінський.

Політолог розповів, що у переломних питаннях, які стосуються посилення новітньою технікою чи озброєнням, орієнтуватимуться на ситуацію на фронті. Зокрема, на успіхи ЗСУ чи просування ворога.

За таких умов, коли усвідомлять, що допомога й рівень озброєння, який вони підтримують на сьогодні, є недостатній. Лише тоді ухвалюватимуть рішення про нові постачання. Це ми навряд побачимо у фінансових документах. Це можуть бути спонтанні видатки з резервних фондів, як це відбувалося у 2022 році, – сказав експерт.

Завдяки союзникам є прогнозованість

Як зазначив політолог, ніхто не закладав видатки на підтримку України у 2022 році. Зокрема, США затверджували чималу кількість пакетів допомоги, які не входили в кошторис.

Вігірінський сказав, що за фінансами у нас є умовна прогнозованість й за це слід дякувати союзникам – потреби, які стосуються виконання соціальних зобов'язань, компенсуються коштом зовнішньої допомоги.

"Можливо, Байден та його адміністрація у межах бюджету на 2023 рік пошлють світу той сигнал, якого очікують ЗСУ в частині, що стосується постачання бронетехніки. Є ціла сукупність контрактів та зобов'язань, які публічно взяла на себе низка країн у 2023 та 2024 році", – додав експерт.

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