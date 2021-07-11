Михайло Поплавський розсекретив, яку пенсію отримує

Народному артистку України Михайлу Поплавському 71 рік. Він давно вийшов на пенсію, однак сцену не полишає. Як народний депутат від держави він отримує кругленьку суму. Яку саме, дізнавайтеся нижче.

Щомісяця політик і співак отримує близько 16 тисяч гривень. Щоправда, точної суми Михайло Поплавський не знає, адже цими грішми розпоряджаються його помічники. За його словами, пенсія "йде одразу".

До теми Зробив рожевий ірокез і зачитав реп: Поплавський здивував образом у кліпі "Український борщ"

Ще місяць тому Поплавський обіцяв невдовзі завершити музичну кар'єру та кар'єру ректора Київського університету культури і мистецтв. З огляду на те, що він випускає хіт за хітом, наразі його відставка відтерміновується.

Однак він обіцяє: коли стане справжнім пенсіонером, буде присвячувати більше часу онуку Єгору та ходитиме на риболовлю. Тоді як відходити від ресторанного, готельного й аграрного бізнесу Михайло Поплавський не планує.

"Потрібно себе пожаліти", – зізнався знаменитість.