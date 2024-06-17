У траві в журналі Foreign Relations з'явилася стаття під назвою "Теорія перемоги України", яка одразу викликала широкий інтерес та коментарі у всьому світі. Автори справедливо зазначають, що донедавна США та Захід загалом утримувалися від використання терміна "перемога". І взагалі уникали називати свою мету в Україні поразкою Росії, принаймні публічно.

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Розбираю публікацію журналу Foreign Relations

Вашингтон задовольнився багато в чому безглуздою заявою про те, що він підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно", але автори припускають, що тепер "Захід має прямо заявити, що його мета – рішуча перемога України та поразка Росії".

Автори цілком обґрунтовано лають Захід та їх вимоги, особливо щодо США, цілком доречні. Однак, якщо бути справедливим, дедалі більше людей на Заході не тільки відкрито закликають до розгрому Росії раз і назавжди, а й активно працюють над створенням "коаліції охочих", яка б зробила цю мету реальністю.

Я маю на увазі, перш за все, президента Франції Еммануеля Макрона, який зробив брязкання ядерною зброєю Путіна абсолютно неефективним, нагадавши Кремлю, що "Франція також є ядерною державою", а ще сказав: "Британія та Франція абсолютно зрозумілі: Україна має виграти цю війну. Якщо Україна програє, ми всі програємо. Але ми маємо зробити ще більше, щоб перемогти Росію. Світ спостерігає за нами і судитиме нас, якщо ми зазнаємо невдачі".

Крім цього, завдяки блискучій промові Майкла Маккола в Конгресі США практично усунуто червону лінію, яку зрадник (директор ЦРУ) Бернс провів під час приватної бесіди з Путіним у листопаді 2021 року. Ця лінія започаткувала заборону на використання американської зброї для завдання ударів по території Росії, яку держсекретар Блінкен тепер просить президента Байдена скасувати.

В принципі, здається, що заклик авторів до Заходу сформулювати свою політичну мету у війні як повну поразку Росії був належним чином відзначений. Тепер залишилося лише намітити послідовність кроків, які необхідно зробити військовим як на оперативному, і на стратегічному рівні задля досягнення цієї мети.

Автори статті описують таку можливу послідовність:

Захід збільшує регулярне постачання боєприпасів, ракет та систем ППО;

нарешті прибули довгоочікувані F-16, що фактично дає Україні все необхідне для реалізації плану авторів щодо перемоги:

Вони також пишуть, що "процес пом'якшення російської позиції та ослаблення російської рішучості, ймовірно, займе близько року, після чого Україна має повернути собі ініціативу. Києву слід знову розпочати обмежений контрнаступ, що дозволить йому повернути собі ключові території".

Хоча я з великою повагою ставлюся до авторів і повністю солідарний з їхньою політичною позицією, я вважаю, що запропоноване ними – це не так план перемоги України у війні, як спосіб продовжити її на кілька років при зіткненні сторін.

Вимушений також не погодитись із твердженням авторів епіграфа. Хтось висунув теорію. Ось уже три місяці я розробляю власну Теорію Перемоги України.

Моя власна теорія перемоги України

Війна в Україні – це не просто тупикове протистояння на тисячокілометровій лінії зіткнення. У нього, на мою думку, зовсім інший центр тяжіння (пор. Клаузевіц) – Кримський півострів. Обидві сторони у цій війні цінують величезну політичну символіку, яку представляє Крим.

Водночас вона є найбільш уразливим компонентом російської військової машини. Україні вдалося витіснити російські військово-морські сили з кримських портів, попри відсутність власної авіації та військово-морського флоту. І тепер, отримавши ракети великої дальності, Україна регулярно завдає ударів по аеродромах у Криму. Виявляється, російські системи ППО з ними не справляються.

Якщо небо над Україною буде усіяне 100, а ще краще за 200 сучасних західних літаків, країна не тільки отримає панування в повітрі, а й зробить окупацію Криму Росією неспроможною. Їй доведеться піти з півострова або бути повністю знищеною там дистанційно.

Що заважає світові стати свідком такого чудового фіналу? Одна з тих абсурдних, штучних червоних ліній, яку Україна та її союзники нав'язали собі: лише українські пілоти можуть керувати західними літаками. Ми чекали на цих пілотів два роки. Можливо, у найближчі два-три місяці ми побачимо кілька десятків із них. Але потрібних 100 – 200 ми ніяк не отримаємо.

Українські пілоти, що літають на F-16 над небом України – це добре. Гарна річ. Але це не шлях до перемоги. Шлях до перемоги, причому швидкий і рішучий, вимагатиме згуртованих бойових підрозділів ВПС Франції, Великобританії та Швеції, перекинутих з аеродромів Румунії, Польщі та Фінляндії.

Це не просто видавання бажаного за дійсне. Це цілком реальний спосіб реалізувати першокласну концептуальну основу, запропоновану Макроном та коаліцією охочих, яку він збирає з 26 лютого: "Ми маємо перемогти Росію. Я не відкидаю, що французькі чоботи ступлять на землю України. Наші військові вже беруть участь у бойових діях в Україні".

Франція також має ядерну зброю. Франція має намір відправити в Україну військових інструкторів.