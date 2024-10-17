Захід може зупинити Путіна: для цього потрібно одне

Поки деякі лідери на Заході продовжують наголошувати на важливості діалогу з Путіним, інші вважають, що розмови ні до чого не призведуть. Така ситуація склалась у Німеччині.

Голова партії Християнсько-демократичний союз Мерц, який виступав за передачу Україні "Таурусів", заявив, що Путіну потрібно ставити ультиматум. Політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом пояснив, що саме так потрібно поводитися з диктатором.

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Як потрібно говорити з Путіним

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий обговорити з Владіміром Путіним врегулювання війни в Україні. Він додав, що Німеччина дотримується принципу не ухвалювати важливих рішень про Україну без згоди України. Лідер Німеччини, однак, зазначив, що нібито російські солдати також є "жертвами" путінського режиму, тож і з диктатором обов'язково потрібно поговорити.

А ось лідер опозиції в Німеччині Фрідріх Мерц запропонував дещо цікавішу альтернативу – поставити перед Владіміром Путіним ультиматум. За його словами, Путіну потрібно дати 24 години. Якщо за цей час він не зупинить бомбардування України, тоді Німеччина передасть Україні далекобійні ракети Taurus.

Ось так з Путіним потрібно розмовляти. Мені набагато більше подобається позиція Мерца. Але треба розуміти, що Німеччина тривалий час була під впливом російських спецслужб, там і Путін працював. Є також цікава тенденція, коли німецькі чиновники після закінчення каденції, влаштовуються на непогані посади у російських нафтогазових компаніях,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Через те у Німеччині звучать доволі неоднозначні заяви про війну Росії проти України. Берлін, зокрема, лобіював "Північний потік" та "Північний потік-2", які зробили Європу залежнішою від російських енергоресурсів.

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"Потрібні будуть роки, щоб вичистити всю агентуру. Але це лише, якщо Європ цього захоче. Росії зараз успішно вдається обходити санкції. А якби було бажання, Росія б взагалі не отримувала доходів від нафти. Закрити протоки, як пропонувала Данія, і дати Україні зброю, щоб взагалі знищити портову інфраструктуру Росії. Все, тоді б грошей на війну не вистачало", – пояснив політтехнолог.

Варто додати, що Володимир Зеленський, спілкуючись зі ЗМІ 17 жовтня, розповів, що Україна продовжує розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про передачу ракет Taurus. Також президент заявив, що Шольц ніколи не говорив "ні" на перспективу вступу України до НАТО, однак ніколи й не казав "так". Тож дипломатична робота триває.