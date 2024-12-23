Переселенки готуються святкувати третій Новий рік не вдома: фото з шелтера

Українські військові відбили щонайменше шість штурмів росіян на Харківському та Куп’янському напрямках. За тиждень представники ОВА евакуювали 128 людей із Куп’янщини та Борівщини. У Харкові діють шелтери, у яких люди з області живуть від початку повномаштабного вторгнення.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу розповіла, що евакуйованих волонтери надалі розселяють на більш безпечних територіях на заході України або допомагають переїхати за кордон.

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В одному із шелтерів Харкова люди досі живуть від початку повномасштабного вторгнення.

Садять городик на підвіконні у шелтері

Зокрема, переселенка з Дворічної Галина Клименко, яка першою заселилася до шелтера, та переселенка з Куп’янщини Валентина Беседа, яка евакуювалася на кілька днів пізніше. Це ті регіони області, які постраждали і нині потерпають від потужних обстрілів з боку Росії.

Вони показують свої маленькі радощі – зокрема, городик на підвіконні. Здається, це звична побутова картина, але саме так вони можуть трохи розвантажитися. Жінки кажуть, що хотіли б засаджувати свої клумби, проте їхні будівлі зруйновані. Вони вже третій Новий рік зустрічатимуть у шелтері й жодного разу не були вдома, – розповіла Анна Черненко.

Переселенки підтримують одна одну та готуються до Різдва й Нового року. Жінки наголошують усім, хто евакуюється, що на адаптацію потрібен час.

Переселенки садять городик на підвіконні / 24 Канал

Що допомогло жінкам налагодити своє життя

“Вони вірять, що колись повернуться до своїх домівок. Їм обом за шістдесят, але вони мають сили, щоб усе це відновлювати. Головне – дочекатися. Вони кажуть, що для того, щоб знову посміхатися, знадобиться цілий рік роботи з психологом”, – розповіла журналістка.

Психологи приходять до волонтерських організацій у шелтери, щоб допомагати людям, які змушені були залишити свої домівки. Галина та Валентина зазначають, що, хоч це й важко, адаптуватися можливо.

Пані Валентина втратила свою чотирикімнатну квартиру в багатоповерхівці, яка згоріла вщент.

"Ще є надія на батьківську хату, але там зараз летять бомби, і обстріли дуже сильні, тож заїхати неможливо. Дуже сумуємо. Брат мені щодня каже: "Поїхали додому, поїхали в село…". Я відповідаю: "Там війна, ми не можемо туди поїхати, потерпи трохи. Можливо, війна закінчиться, і ми поступово будемо відновлювати те, що залишилося", – розповіла переселенка з Куп’янська Валентина Беседа.

Переселенки третій рік зустрічають в шелтері / Фото 24 Каналу

Їх міста досі нівечить Росія

Коли жінки в’їжджали в соціальне житло, воно було пошкоджене обстрілами. Нині його поступово відновлюють завдяки волонтерам, фондам і офіційним організаціям. Вікна їхніх квартир були забиті фанерою після обстрілів, але нещодавно встановили нові.

Спочатку їхні вікна були забиті фанерою / 24 Канал

"Я хочу сказати, що коли нам поставили це вікно, то для нас це було, як телевізор. Знаєте, дріб’язок. Живеш у мирний час і не цінуєш сонце, траву, гарну погоду. Подруга прислала фотографії з дому, але там усе розбито. Центр – це просто! У нас новий ринок збудували, було так красиво… А тепер боляче на це дивитися”, – поділилася переселенка з Дворічної Галина Клименко.

Вона додала, що їм допомагає те, що вона вирішила жити сьогодні і зараз. Дві сусідки, яких поєднала війна, разом святкуватимуть Різдво й Новий рік.