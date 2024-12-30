Як перевестися із ЗСУ в Нацгвардію

В Україні у листопаді у додатку Армія+ з'явилася можливість переведення між підрозділами та іншими частинами. Однак актуальним залишається питання, чи можна перевестися зі Збройних Сил України до Національної гвардії.

Як перевестися із ЗСУ в НГУ та як подати рапорт про переведення онлайн – розповідає 24 Канал.

До теми Як перевестися нацгвардійцю через Армія+: Міноборони пояснило алгоритм

Чи можна перевестися із ЗСУ в Нацгвардію

У листопаді 2024 року у застосунку Армія+ з'явилася можливість переведення для військовослужбовців ЗСУ. Рапорт можна подати онлайн, а розглянути й затвердити його чи відхилити зобов'язані протягом 72 годин.

У грудні також з'явилася можливість подати електронний рапорт про переведення і для військових Національної гвардії України. Цифровізація цієї процедури має спростити та пришвидшити процеси всередині Сил оборони України.

Втім, варто наголосити, що військові НГУ можуть переводитися лише між підрозділами та військовими частинами НГУ. Військовослужбовці ЗСУ мають змогу перевестися до Нацгвардії, однак така процедура дуже складна і довга, й у більшості випадків таке переведення не відбувається.

Як пояснюють на юридичному порталі, переміщення військовослужбовця із ЗСУ до Національної гвардії України можливе, але ускладнене необхідністю отримання узгодження між двома відомствами. Крім того, для успішного переведення є 3 важливих моменти: мати стосунок до тієї частини, куди хочеться перевестися; підстава для переміщення (стан здоров'я, сімейні обставини тощо) та дозвіл командира.

Як перевестися між підрозділами Нацгвардії

Щоб перевестися між підрозділами / військовими частинами НГУ, військовому потрібно:

подати рапорт;

додати до нього фотокопію військового квитка або посвідчення офіцера;

рекомендаційний лист від частини, в яку плануєте перевестися та погодження командира частини, в якій наразі проходите службу;

якщо переведення за станом здоров'я – також потрібен висновок ВЛК.



Хто може подати рапорт про переведення в НГУ / Інфографіка Міноборони

Заяву про переведення мають розглянути протягом 72 годин. Згодом військовий має отримати сповіщення з номером та датою наказу на переведення, або з причинами відмови у переведенні. Наказ мають підписати протягом доби. У разі відхилення рапорту, обов'язково мають повідомити причину.



Чи можна перевестися без погодження командира / Інфографіка Міноборони

Як перевестися в іншу частину у ЗСУ

Щоб перевестися в інший підрозділ / військову частину у ЗСУ, військовому теж слід подати рапорт в Армія+. До нього слід прикріпити погодження чинного командира і висновок ВЛК, де це буде потрібно.

Так, переводитися можна буде з тилових частин до бойових, з бойових частин до інших бойових і з бойових частин до тилових за висновком ВЛК, якщо військовий не займає у своїй бригаді посаду, яку написали у висновку. Рапорт мають погодити протягом 72 годин. Якщо ж командир проти переведення, то зобов'язаний обґрунтувати причини такого рішення.

Що слід знати про переведення у ЗСУ – більше у галереї

Раніше стало відомо, що після того, як в Армія+ з'явилася змога подати електронний рапорт про переведення, послугою скористалися вже понад 5 000 військовослужбовців.