Коли вдома можуть вимкнути світло: кияни можуть перевірити графік за номером будинку
Джерело:Yasno
По всій Україні, зокрема, й у Києві 20 жовтня відключатимуть світло. Кияни можуть перевірити, чи заплановане відключення у їхньому будинку.
ДТЕК опублікував графік потенційних відключень електроенергії у Києві. Однак його застосують лише при потребі збалансувати енергосистему.
До теми Відключення світла на Київщині: ДТЕК опублікував графік
Вулиці міста розподілили за районами, часовими слотами, днями тижня. Відключатимуть електрику тривалістю 4 години на кожну групу.
Як перевірити, чи відключатимуть світло у вас
На сайті Yasno можна перевірити, чи заплановані відключення світла за вашою адресою та на який час. Для цього треба ввести назву вулиці та номер будинку у виділених графах. Вам виб'є позначку, коли можуть вимкнути світло за цією адресою.
Наприклад, на вулиці Хрещатик 20 жовтня може бути відключити енергопостачання з 20:00 до 00:00.
На сайті можна перевірити, чи відключатимуть у вас світло / Скриншот з сайту
Відключати світло 20 жовтня можуть не раз. Наприклад, його можуть вимкнути протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.
Якщо будинок відключався з 10 до 14 ранку, то повторно світло може зникнути з 18:00 до 22:00 та з 02:00 до 06:00.
Графік відключення по районах / Скриншоти із сайту ДТЕК:
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