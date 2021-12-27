Доброчар, Доброкіт та казкові ельфи: як чарівник здійснює бажання українців під Києвом

У селі Мотижин, що на Київщині, працює резиденція помічника Святого Миколая – українського чарівника Доброчара.

Разом з ельфійками Добряночками, склодувкою та магічним котом він втілює заповітні бажання відвідувачів та допомагає їм хоч на мить потрапити у новорічну казку. Журналісти сайту 24 каналу відвідали штаб-квартиру чарівника та поспілкувалися з ним про особливості роботи, відмінності між бажаннями дітей та дорослих, а також дізналися, чим же Доброчар не вгодив пропагандистам з Росії.

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Хто такий Доброчар Вигаданий персонаж. Ім'я нового українського чарівника з'явилося завдяки поєднанню двох українських слів – "добрий" та "чарівник". Згідно з легендою, взимку Доброчар в резиденції вітає відвідувачів з новорічними святами та здійснює їхні бажання, а влітку – охороняє флору та фауну парку.

Новорічне містечко та помічники чарівника

Серед 3D-фігур фестивалю ілюмінації – сніговики, олені, пінгвіни, іграшки та новорічні казкові герої / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ще на вулиці відвідувачі "Добропарку" занурюються у новорічно-різдвяну атмосферу, адже навколо резиденції чарівника розташовано 50 світлових 3D-фігур різного розміру. Сніговики, олені, пінгвіни, іграшки та новорічні казкові герої – частина фестивалю ілюмінації. Поряд з 3D-фігурами полюбляють фотографуватися діти та дорослі.

до кінця 2021 року фотозону зі скандальним "чаклунським" капелюхом встановлять біля резиденції Доброчара. Торік капелюх на Софіївській площі столиці прикрашав головну ялинку країни, однак через скандал оригінальну прикрасу зняли.

На території парку встановлено близько трьох тисяч різнокольорових ліхтариків, які символізують тюльпани. І це не дивно. "Добропарк" славиться фестивалями весняних квітів. Серед вуличних атракціонів – тюбінгова гірка.

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На Софійській площі сяє головна ялинка країни, а у нас (у "Добропарку" – 24 канал) – головна ялинка Київщини,

– пишається Вікторія Рижкова, директорка парку.

Фасад резиденції чарівника прикрашають тисячі гірлянд. Їхня довжина – 400 кілометрів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

На вулиці грають новорічні та різдвяні хіти різних років. У фудкортах люди купують гарячий напій та їжу. Прямуємо до головної будівлі. Фасад резиденції Доброчара чарівника прикрашають тисячі гірлянд. Їхня загальна довжина – 400 кілометрів.

Казкові ельфи Добряночки – помічниці українського чарівника / Фото з фейсбук-сторінки "Добропарку"

Першими відвідувачів резиденції зустрічають помічники чарівника – казкові ельфи Добряночки. Вони вітаються з нами та запрошують на екскурсію будинком, а також на майстер-клас із виготовлення новорічних іграшок.

У майстерні знайомимося із ще однією помічницею Доброчара – склодувкою Аліною Лісовою. У формі вистави вона показує, як можна зробити ялинкові прикраси зі скла.

Мені потрібно запалити наш чарівний вогонь. Для цього необхідна ваша допомога. Отак простягайте ваші долоньки та тріть їх, щоб тепло ваших мрій, надій та сподівань дійшло сюди, вогонь палав яскравіше, а кулька вийшла обов'язково гарною,

– закликає склодувка.

Помічниця чарівника видуває заготівлю для майбутніх іграшок із розплавленого скла та наголошує, що тепер наші мрії неодмінно здійсняться. У новорічній майстерні відвідувачі можуть придбати ялинкові прикраси на пам'ять.

Склодувка Аліна Лісова показує, як із розплавленого скла видути заготівлю для майбутніх ялинкових іграшок / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вікторина та місце здійснення мрій

: у резиденції Доброчара можна перебувати не більше 30 хвилин. Організатори просять відвідувачів не створювати натовпу та зважати на карантинні обмеження.

Разом з нами до Доброчара завітали школярі та ліцеїсти Бородянки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Разом з ліцеїстами та школярами Бородянки (селище міського типу в Київській області – 24 канал) підіймаємося на другий поверх будівлі. Саме там функціонує виставка ялинок, приймальня Доброчара та його бібліотека. Діти залюбки фотографуються біля святкових локацій.

Доброчар готовий вас прийняти, – говорить Добряночка та запрошує нашу групу до його кабінету.

Зовні Доброчар схожий на алхіміка. Як він потім пояснює: "Виконувати бажання – це ж не дуже легко. Тож треба й похімічити трохи".

Доброчар радо вітає всіх гостей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чарівник вітається з дітьми та просить їх перелічити новорічних чарівників, які дарують подарунки та виконують бажання. "Дід Мороз! Святий Миколай! Санта-Клаус", – відповідають школярі та ліцеїсти Бородянки.

А як називається новорічний чарівник в такій країні, як Білорусь? Це – не "бацька", не Чик-Чирик, – ускладнює запитання Доброчар.

"Зюзя!" – голосно вигукує правильну відповідь один із хлопців.

Після своєрідної вікторини чарівник пропонує дітям загадати бажання своїх рідних та друзів та спробувати їх здійснити наступного року, оскільки кожен з нас – чарівник. Потім він охоче фотографується з дітьми – у групах та поодинці.

Доброчар охоче фотографується з дітьми – у групах та поодинці / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Доброкіт, бібліотека та чарівна куля

У коментарі сайту 24 каналу Доброчар розповів, що коли на території резиденції перебуває менше відвідувачів, то малеча обирає аркуш та олівець у його приймальні та записує своє бажання. Дорослим же чарівник радить загадувати бажання не для себе, а для коханої людини чи друга.

Кожна маленька дитинка бажає якусь іграшку, а дорослі – здоров'я та щастя своїм родичам. Це – такі прості речі, але вони – дуже важливі та особливі… Ми всі ці бажання збираємо в нашу чарівну скриньку і згодом потроху будемо їх висаджувати в нашому "Добропарку",

– розповідає помічник Святого Миколая.

За словами чарівника, Доброкіт спить біля його трону та із зацікавленням слідкує за відвідувачами резиденції / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Виконувати бажання допомагає Доброкіт. Чарівна куля та хвостатий з'єднані. За словами чарівника, кіт спить біля його трону та із зацікавленням слідкує за відвідувачами резиденції.

Треба прикласти долоню до кулі й уявити своє бажання. Куля заряджається бажанням, а зазвичай наш Доброкіт спить біля мого трону і дивіться, як ці бажання виконуються,

– каже він.

Треба прикласти долоню до чарівної кулі та уявити своє бажання, щоб вона ним зарядилася, говорить Доброчар / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У сусідній кімнаті розташована бібліотека Доброчара. Тут навіть ялинка "читає" книжки. Чарівник каже, що любить читати різні історії, зокрема казки про природу та героїв.

Ми звикли проводити час в телефоні, але дуже багато цікавих історій є в книжках. Тож, друзі не забуваймо читати!

– наголошує Доброчар.

Навіть ялинка у бібліотеці українського чарівника "читає" книжки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Доброчар – "Росії 24": "Не в Америці, а біля Києва"

Резиденція Доброчара – нового українського чарівника – запрацювала під Києвом з 4 грудня. Згодом на пропагандистському каналі "Росія 24" вийшов випуск про нібито заборону в Україні Діда Мороза та спроби замінити його на нових новорічних персонажів із Заходу, зокрема на Доброчара.

Дійсно, що образ, що ім'я, не зрозуміло що. В Києві цього нового вже чарівника призначили, і дівчинку-Доброчарочку у допомогу знайшли. Хто він такий? Чарівник, астроном чи алхімік? Сам звідкись з Заходу,

– заявила Катерина Григорова, журналістка каналу "Росія 24".

Екснардеп від Партії регіонів Олексій Журавко прокоментував появу нового українського чарівника так: "Традиція є – в Західній Україні. Про неї мало хто знає і взагалі (традиція – 24 канал) походить з Європи – Німеччини там, Франції, Угорщини".

Доброчар: "Ми тут не американські які-небудь, а ми свої, вітчизняні" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Сам же Доброчар заявив, що запрошує всіх охочих відвідати резиденцію та переконатися, що він – український персонаж.

Живу я тут – у Київській області, не десь там на Заході, в Америці. Я тут живу, біля Києва. Тобто, по-перше, запрошую всіх приїхати, пересвідчитись, що ми тут не американські які-небудь, а ми свої, вітчизняні. Ми даруємо радість, відчуття казки, бо кожна людина бажає на Новий рік потрапити у казку,

– сказав він.

Як працює резиденція Доброчара

Організатори просять відвідувачів резиденції Доброчара не створювати натовпу та зважати на карантинні обмеження / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У Києві запалили головну ялинку країни – дивіться відео:

Резиденція Доброчара працюватиме дощодня –. Вона розташована під Києвом у Добропарку (село Мотижин, Макарівський район).– 350 грн, пільговий – 250 грн. Для дітей до чотирьох років, дітей з інвалідністю (до 18 років), дітей-сиріт (до 16 років) – вхід безкоштовний.