Як правильно підготуватись до мобілізації: поради українських військових

В Україні добігає кінця 10 місяць повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Відтак, в нашій державі досі триває мобілізація.

Українські військові поділились порадами, як правильно підготуватись до мобілізації. Айтівці, які захищають кордони нашої держави розповіли, що варто завчасно закупити, готуючись до мобілізації, та які навички варто опанувати ще до того, як прийти до військкомату.

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Навички орієнтації на місцевості будуть перевагою

Менеджер з питань стратегічного розвитку, а сьогодні – солдат української армії Володимир Дельбін розповів, що є речі, які з високою ймовірністю знадобляться військовим на позиціях, але їх не видають в армії (можна отримати хіба що у вигляді волонтерської допомоги):

тактичні рукавички;

наколінники;

водонепроникні герметичні пакети та/або презервативи — вони знадобляться для зберігання документів, засобів та інших речей, які можуть пошкодитись водою або потраплянням вологи;

індивідуальна аптечка, включно із засобами для шлунку, зокрема від печії. Важливо не забути про ліки проти хронічних або сезонних хвороб.

Знеболювальні та протизастудні засоби, пластир;

дитячі вологі серветки для особистої гігієни;

павербанк та зарядні пристрої;

ліхтарик (бажано з додатковою зеленою або червоною підсвіткою — це може бути дуже корисним, коли треба залишатись непомітним);

туристична газова грілка зі змінними балонами.

Володимир Дельбін / Фото DOU

Цікаво, що за пів року служби серед оригіналів документів Володимиру знадобився лише оригінал паспорта. Військовий радить зберігати скани документів, заяв або інших запитів у "хмарі".

Крім того, рідним військового варто знати номери телефонів якомога більшої кількості військовослужбовців з його підрозділу. Також важливо дізнатися номер безпосереднього командира/взводного/ротного.

Навички керування автотранспортом з механічною коробкою передач 100% будуть корисними. Також з огляду на військову спеціальність варто прочитати літературу та/або подивитися навчальні фільми на цю тему. Володимир зауважує, що навички орієнтації на місцевості не обов'язкові, але будуть безумовною перевагою для кожного військового.

Варто попіклуватись про фізичну підготовку

Олександр Бевзюк до 24 лютого працював бізнес-аналітиком у логістичній компанії FM Logistic, до червня служив у роті охорони. Нині Олександр – командир відділення стрілецького батальйону.

Олександр Бевзюк / Фото DOU

Поради від військового:

Подбайте про особисте здоров'я та фізичну підготовку. В умовах стресу, втоми, підвищеного фізичного навантаження повилазять усі хронічні проблеми, які в цивільному житті могли ледь нагадувати про себе.

Зважайте, що після мобілізації ви перебуватимете поза "цивілізацією". Доступ до якісної медицини у вас навряд чи буде, а хворий побратим – це проблема для підрозділу. Тож підлікуйтеся, особливу увагу зверніть на зуби – позбудьтеся карієсу, поставте якісні пломби або замініть старі. Зробіть усю планову вакцинацію.

Підготуйте власне тіло до фізичних навантажень – доведеться багато ходити в спорядженні. Вага стандартного бронежилета ЗСУ становить 11 кілограмів. Додайте сюди шолом, боєкомплект, аптечку, різні дрібниці, і вага може дотягнути до 20 кілограмів.

Основне навантаження впаде на ноги та спину, тому вже зараз більше ходіть, припиніть користуватися ліфтом, качайте прес, стійте в планці – це дасть змогу укріпити спину. Позбудьтесь надлишкової ваги, після підйому на 5-7 поверх у вас не повинно з'являтися сильної задишки. Якщо є можливість – почніть ходити в спортзал.

Пройдіть курс домедичної чи тактичної підготовки ще до того, як вас мобілізують. Ці знання необхідні не лише під час служби в армії, а й у цивільному житті. Після якісних курсів ви навіть зможете організувати навчання для побратимів.

Купіть якісну аптечку та доукомплектуйте її, щоб вона містила такі засоби:

турнікет САТ (2-3 штуки);

джгут Есмарха або аналог (1-2 штуки);

ізраїльський бандаж (1-2 штуки);

хлоргексидину 2-3 пляшки;

кровоспинні серветки;

бинт для тампонади;

атравматичні ножиці;

термоковдра з фольги;

бинти, пластир;

декомпресійна голка;

оклюзійна наклейка;

клапан-плівка;

рукавички медичні (5-6 пар);

ліки проти розладів шлунка;

активоване вугілля;

судокрем;

індивідуальні медикаменти.

Олександр закликає купувати лише сертифіковані CAT-турнікети. Відмовтесь від підробок та аналогів. Серед українських виробників турнікетів може бути SICH. Відразу варто купити дві підсумки під них.

Приблизний об'єм спорядження середньостатистичного піхотинця / Фото DOU

Список спорядження, який Бевзюк рекомендує взяти з собою в армію.

Одяг:

2-3 пари високих літніх шкарпеток та 2-3 пари грубих зимових;

2-3 комплекти спідньої білизни ("боксери");

комплект термобілизни, навіть для літа;

1-2 футболки;

хороший пояс, бажано зі швидкою застібкою;

панама, протисонцеві окуляри, антимоскітна сітка;

тактичні рукавички (ті, що видає ЗСУ, такої собі якості). Не купуйте рукавички з обрізаними пальцями;

комплект військової форми на заміну;

флісова кофта;

гумові чоботи, дощовик;

арафатка за бажанням;

1-2 пари будівельних рукавиць.

Інструменти:

складний ніж;

мультитул;

компас;

ліхтарик, налобний ліхтарик, живлення;

викрутка зі змінними насадками, маленькі плоскогубці;

кілька карабінів;

павербанк, кілька зарядок до телефону і шнури;

подовжувач;

набір для шиття з нитками, голками, англійські булавки;

простий мобільний телефон;

запальнички, сухий спирт, кілька пачок сірників;

кілька штук сміттєвих пакетів;

мастило для зброї.

Посуд:

ложка, чашка;

за бажання питна система.

Гігієна:

зубна паста та щітка;

господарське мило для прання;

мило для душу;

рушник маленький та середній;

кілька великих пачок сухих і вологих серветок, не на спиртовій основі;

кілька флакончиків дезінфектора для рук;

бритва для гоління;

дитяча присипка;

10-12 жіночих прокладок (щоб ноги довго залишалися сухими).

Спорядження:

хороша ремінно-плечова система;

активні навушники (якщо ви перебуваєте в зоні бойових дій);

саперна лопатка;

тактичний рюкзак на 30-40 літрів;

баул армійський на 100 літрів;

невеликі підсумки;

наручний годинник;

каремат;

спальний мішок;

мотузка або паракорд на 20 метрів

Їжа:

енергетичні батончики (5-7 штук);

галети (2-3 пачки);

льодяники;

таблетки для очищення води.

Документи

Підготуйте до десяти фотографій 3×4, кілька копій паспорта та ідентифікаційного коду.

Бевзюк рекомендує фотографувати та зберігати оригінали усіх документів, які ви отримуєте у стройовій частині.

Основні правила інформаційної безпеки на війні:

використовуйте месенджер Signal для важливої та чутливої інформації;

на позиціях не користуйтесь мобільним телефоном;

не використовуйте смартгаджети з Bluetooth, Wi-Fі, які не можна вимкнути;

вимикайте геолокацію на гаджетах;

не поширюйте точні дані про місце перебування, чисельність особового складу, озброєння тощо.

Окрім фізичної, повинна бути й моральна підготовка

Володимир Камуз, Full Stack WordPress Developer, зараз служить аеророзвідником та коригувальником вогню, боєць мінометної батареї.

Перш за все, за словами Камуза, до мобілізації потрібно підготуватись морально, адже на війні люди помирають значно частіше, ніж у мирний час.

Військовий радить більше часу проводити на природі, беручи з собою мінімальну кількість речей.

"Що більшу відстань ви пройдете пішки й що більше часу проведете на природі, то краще зрозумієте, що саме вам потрібно для виживання в диких умовах. Спробуйте провести одну або декілька ночей у власноруч викопаному окопі", – зазначив Камуз.

Він також додав, що корисно буде розібратись з топографією та орієнтуванням на місцевості. Здебільшого військовим потрібно буде користуватись офлайн-мапами.

Додатково варто ознайомитись з різними типами озброєння ЗСУ і російської армії, це допоможе менше боятися того, з чим ви ще не знайомі, та краще розуміти, як себе захистити від тієї чи іншої зброї.

Близько 40 магазинів та 7000 набоїв до, переважно, нарізної зброї / Фото DOU