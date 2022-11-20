Павербанки, радіо та запаси їжі: як українцям підготуватися до блекауту

Кремль мріє перетворити Україну на зону без світла, води та газу. Однак українці сильні й не піддадуться на шантаж держави-агресорки. Тому як правильно підготуватися до можливого блекауту – читайте далі.

Російські військові цілеспрямовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Вони думають, що так змусять нашу державу до переговорів. Росіяни досі не зрозуміли, що для українців основне – свобода. Як залишатися незламним і правильно підготуватися до блекауту – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чим потрібно запастися

Росія вже неодноразово здійснювала масові ракетні удари по інфраструктурі України. То ж зробити запаси необхідних продуктів потрібно негайно. Не відкладайте цю справу на завтра, адже невідомо, коли в Україні може статися блекаут. Отож купіть ліхтарик та батарейки до нього, сірники й запальничку, а також зробіть запас питної води та тиждень. Не забудьте купити ліки, адже невідомо, чи матимуть аптеки змогу працювати.

Подбайте й про те, аби у вас була їжа, яку можна не готувати. Наприклад, каші з пакетиків чи локшина. Також запасіться енергетичними батончиками, консервами, хлібцями. Словом, тими продуктами, які не зіпсуються, коли холодильник перестане працювати.

Коли зникне світло, то швидше за все не буде й зв'язку. Радимо вам придбати радіо на батарейках, щоб бути в курсі всіх важливих оголошень та новин.



Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

Як пережити холод вдома

Важливо утеплити домівку наскільки це можливо. Зокрема, змінити режим вікон на зимовий. Якщо з ваших вікон продуває, то заліпіть всі отвори скотчем й тканиною. Дуже важливо зберігати тепло в домівці, оскільки опалення не буде. Також подбайте про теплий домашній одяг та ковдри й пледи.

Якщо ви живите у приватному будинку, то з опаленням буде легше. Придбати дизельний або бензиновий генератор та зробити запас дров – найкраще рішення цієї зими. До речі, не забудьте і про купівлю павербанку.

Мешканцям квартири важливо користуватися лише однією кімнатою, щоб вона зберігала тепло. Найтепліше буде в коридорі, адже там нема вікон. В інших кімнатах слід закрити штори, щоб вони створили додатковий бар'єр між вулицею та будинком.

Окопна свічка може підігріти воду

До речі, радимо зробити окопну свічку, яка довго горить і навіть може досить швидко нагріти воду. Щоб створити таку свічку вам знадобиться бляшанка, картон та старі свічки. Все, що потрібно – це скрутити картон, помістити його у бляшанку, а далі залити воском зі старих свічок.



Так виглядає окопна свічка / Скриншот з відео

Як підготувати гаджети до роботи без світла

Зараз дуже важливо тримати свій телефон, ноутбук та павербанк зарядженими. Тому обов'язково ставте їх на зарядку, як тільки маєте нагоду. Крім того, якщо трапиться блекаут, смартфон можна перевести в режим економії енергії.



Як перевести телефон в режим економії заряду / Інфографіка 24 каналу

Детальну інформацію про те, як збільшити тривалість роботи вашого телефону – читайте тут. Як підготувати смартфон до роботи без інтернету – тут.

До теми – що робити, якщо нема світла, води та газу: відео

Росіянам не вдасться зламати українців холодною зимою. Ми обов'язково вистоїмо. Тому не панікуйте, а підготуйте все, про що ми писали вище. Наші енергетики вже неодноразово показували, як швидко й потужно вміють працювати. Світло у нас ще появиться, а от чи перестануть росіяни бути рабами – невідомо.