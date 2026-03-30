Соціологічне дослідження ПРООН та Міністерства молоді і спорту України, у якому соціологи розпитували підлітків про ментальне здоров'я, професійні навички і пріоритети показує ще один важливий зсув: молодь дедалі частіше пов'язує успіх не з конкретною професією, а з набором навичок – передусім стресостійкістю, адаптивністю та цифровою грамотністю. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Як війна змінила підхід до профорієнтації?

Це означає, що традиційна логіка профорієнтації – "обери професію і рухайся в цьому напрямку" – більше не працює. Натомість перед підлітками постає інше завдання: навчитися орієнтуватися в умовах постійних змін і будувати свою траєкторію не навколо однієї ролі, а навколо здатності змінюватися.

Сучасні старшокласники мають ухвалювати рішення про майбутню професію в ситуації, коли сам ринок праці стрімко трансформується. За оцінками Всесвітнього економічного форуму, до 2030 року 22% робочих місць зміняться або зникнуть. Водночас на підлітків тиснуть соціальні мережі з нереалістичними стандартами успіху, інформаційний шум і очікування дорослих визначитися якомога раніше.

У результаті зростає не лише напруга, а й ризик помилкових рішень – коли вибір робиться не з інтересу чи розуміння, а зі страху або під тиском.

І водночас проблема полягає не лише у швидкості змін, а й у відсутності можливості ці зміни прожити на практиці. За даними того ж дослідження, 77% молоді готові долучатися до відновлення країни, але фактично це робить лише 1%. Цей розрив – між мотивацією і можливістю діяти – показує глибшу проблему: молодь часто не має достатнього доступу до реального досвіду, ролей і сценаріїв, у яких вона може себе спробувати.

І це безпосередньо впливає на профорієнтацію. Бо вибір без досвіду – це завжди вибір навмання.

Як підліткам обрати професію?

У цій ситуації ключовим постає питання – як навчитися обирати в умовах невизначеності. Тут важливими стають три речі: дієвий досвід, розвиток компетентностей і доступ до вибору.

Дієвий досвід

У світі, де немає єдиного правильного сценарію, спроби стають важливішими за попередні рішення. Сьогодні нормально в 17 років не знати, ким хочеш стати. І так само нормально змінювати напрям, пробувати різне і відмовлятися від того, що не відгукується. Це не легковажність, а спосіб знайти власну траєкторію.

Чим більше різних діяльностей підліток має змогу спробувати – навіть короткостроково – тим більше шансів зрозуміти, що йому підходить. Це можуть бути стажування, волонтерство, курси, участь у проєктах або навіть короткий досвід спостереження за роботою в реальному середовищі.

У цьому процесі важлива роль дорослих – не як тих, хто знає "як правильно", а як тих, хто підтримує пошук. Зміна рішення чи сумніви – це частина процесу, а не помилка.

Компетентності

У світі, де знання швидко застарівають, саме компетентності зберігають цінність. Йдеться як про професійні, так і про універсальні навички: вміння навчатися, адаптуватися, працювати з іншими, мислити критично, брати відповідальність. Саме вони дозволяють людині змінювати напрям і освоювати нові сфери.

Дієвий досвід допомагає ці компетентності не лише розвивати, а й усвідомлювати: що виходить краще, що дається складніше, що справді цікаво.

Вибір

Можливість обирати робить рішення більш усвідомленими. Підліток, який бачить різні варіанти, розуміє не лише перелік професій, а й реальні завдання, умови і можливості розвитку.

Удосконалювати цю взаємодію можна через практику, стажування та контакти з роботодавцями. В Україні такі можливості ще обмежені, тому питання співпраці освіти і ринку праці особливо актуальне.

Коли підліток отримує досвід, розвиває компетентності і бачить різні варіанти, змінюється його ставлення до майбутнього. Тривога зменшується, а рішення стають гнучкими. Профорієнтація перестає бути пошуком "єдиного правильного шляху" і стає навчанням жити і діяти в умовах, де гарантованих сценаріїв більше не існує.