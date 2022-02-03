Як "подарунки" Заходу Україні змінили правила гри для Росії

Неймовірно, але це очевидний факт! Шантаж РФ, стягування військ на кордоні України, а також їхні спроби ескалації конфлікту на Донбасі змусили наших реальних партнерів активізуватись неймовірними темпами! Далі читайте російською.

Переломный момент

За последние несколько недель Украине "в пожарном порядке" партнеры поставили столько вооружения и помощи, сколько не поставляли за все время, начиная с 2014-го.

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Теперь главное! Украина может занять лидирующие позиции по наличию ПЗРК. Совсем недавно Администрация США дала разрешение таким балтийским странам-членам НАТО, как Латвия и Литва, передать в Украину ПЗРК Stinger американского производства!

Их назначение – поражение воздушных целей на низкой высоте: самолетов, вертолетов и беспилотников.

А сегодня (2 февраля) еще и правительство Польши одобрило поставки нам ПЗРК Piorun – они польского производства.

Все это вооружение сейчас кардинально меняет правила игры для РФ и даже для их техники.



США наладили военные поставки для Украины по "воздушному мосту" / Фото с фейсбука Алексея Резникова

"Воздушный мост" с неприятными для Кремля сюрпризами

И это же еще не конец – ведь стоить напомнить, что "воздушный мост" с США (а это в частности 45 самолетов) – только на начальной стадии поставок.

А чем дальше – тем интереснее "посылки" приходят нам из-за океана. Что уж говорить и о других наших союзниках, которых с каждым днем становится все больше и больше.

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