Як подати заяву про статус безробітного: покрокова інструкція для українців в зонах бойових дій

На жаль, в зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях України перебуває чимало громадян. Більшість із них оформляють статус безробітного.

Втім, не всі знають як це зробити. Тому Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надає роз'яснення як подати заяву про надання чи поновлення статусу безробітного та призначення державної допомоги.

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Як подати заяву про статус безробітного

В безпечних регіонах можна зареєструватись як дистанційно (через портал чи мобільний додаток "Дія"), так і офлайн – звернутись особисто до найближчого Центру зайнятості, який не припинив роботу.

Особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, може отримати чи поновити статус безробітного та право на державну допомогу, звернувшись до Центру зайнятості в режимі онлайн,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією міністерства, існує декілька варіантів, як саме це можна зробити:

подати заяву в електронній формі через "Дію";

заповнити онлайн-анкету;

скористатись чат-ботом;

надіслати пакет документів електронною поштою inbox@es.dcz.gov.ua;

звернутись на гарячу лінію: 0 800 509 966.

Статус безробітного надається особі з дня реєстрації її у Центрі зайнятості, а допомога призначається з першого дня надання відповідного статусу.

Які потрібно документи для подання статусу безробітного

максимальний розмір допомоги на період воєнного стану становить 9 750 гривень, а виплата допомоги припиняється особам у разі їх перебування за кордоном понад 30 календарних днів.

Як пояснюють у Мінреінтеграції, якщо особа не подала оригінали документів під час звернення за отриманням статусу безробітного та допомоги протягом 30 календарних днів, то після припинення чи скасування воєнного стану особа має подати до Центру зайнятості оригінали наступних документів:

трудової книжки, а особа, яка втратила трудову книжку – її дублікат або довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;

документ про освіту або його дублікат;

військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися зі строкової військової служби.

Водночас особи, які перебувають на ТОТ або на території, де точаться бойові дії, але не мають документів, – також можуть подати на отримання статусу. Це відбувається на підставі відомостей, наявних у державних реєстрах, інформаційних системах та базах.



Як подати заяву про статус безробітного / Інфографіка Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України

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