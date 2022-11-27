На Донбасі погода допомагає українцям, проте умови для ЗСУ дуже важкі, – Череватий

З наближенням зими погіршення погодних умов ускладнює ведення бойових дій. Через це на деяких напрямках ворог стишує свої атаки.

Про це розповів речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми "Заморожене" перемир'я чи ривок до перемоги: як зима вплине на війну

Як погода впливає на фронт

Зокрема через холод, а також сніг, дощі та болото ворог не має можливості протягнути техніку, навіть гусеничну. Відтак, він не може атакувати настільки агресивно, як це було, наприклад, на початку осені.

Однак попри це погіршення погодних умов має й негативний бік для ЗСУ. Так, воїнам України доводиться в дуже важких погодних умовах стримувати атаки окупантів.

Тому що є вода в окопах, холодно. Відповідно потрібно постійно дбати про те, щоб не промокнути повністю, зігрітися,

– зазначив Сергій Череватий.

За словами речника східного угруповання військ ЗСУ, щоб забезпечити військовослужбовців всім необхідним, зокрема, одягом та гумовим взуттям, логістика працює 24/7.

Дії ворога в складних погодних умовах

Сергій Череватий підкреслив, що Схід України залишається й надалі напрямком головного удару ворога. Зокрема, він продовжує вести штурмові дії на Бахмутському, Авдіївському напрямках.

Для атак окупанти застосовують:

усі види артилерії,

реактивні системи залпового вогню,

авіацію,

міномети,

танки.

Однак попри це українці тримають оборону та не дають прорватися ворогові вглиб держави.

Тому оборона тримається, ворог головне що не може прорватися, і головне, що він несе величезні втрати при цьому,

– підсумував Сергій Череватий.

Бойові дії можуть активізуватися найближчими тижнями

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що невдовзі бойові дії в Україні знову можуть активізуватися. Пов'язано це з погодними умовами.

Так, через зниження температури земля замерзне, а це спростить можливість пересування, зокрема, військової техніки.

Припускають, що умови для збільшення темпів воєнних операцій будуть створені протягом вихідних 3–4 грудня та наступного тижня.

Однак в ISW підкреслили, що немає наразі точних даних про те, що готується чи планується відновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій у той час будь-якою зі сторін.

До теми – як зима вплине на перебіг бойових дій в Україні: дивіться відео