Як у порту Одеси гасили пожежу після ракетного удару ворога: кадри з місця події

Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами порту в Одесі зайнялась масштабна пожежа. Кадри з місця подій показують героїзм наших рятувальників.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото і відео ліквідації пожежі в Одеському морському торговельному порту внаслідок цинічних дій росії.

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За даними голови Одеської ОДА Максима Марченко, внаслідок влучання ворожих ракет по по порту, є постраждалі. Їх кількість наразі не уточнюють.

Наслідки ракетного удару по порту в Одесі / Фото ДСНС

Героїзм рятувальників складно оцінити. Вони герої, які рятують життя українців. Щодня ліквідовуючи наслідки цинічних діянь російських окупантів, ризикуючи власним життям, працівники ДСНС виконують свій обов'язок.

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окупанти випустили одразу 4 ракети типу "Калібр" по порту. 2 цих ракет влучили в ціль. Ще 2 збили наші сили протиповітряної оборони.

Ракети, які прилетіли в порт, влучили в його інфраструктуру. Саме в місці влучання зберігалося зерно, яке мали відправити на експорт.

У Міністерстві аграрної політики цю інформацію підтвердили. Водночас не сказали, яка кількість українського зерна потрапила під атаку росіян.

Зерно після підписання угоди планували відправити на експорт найближчими днями. Адже, напередодні у Стамбулі підписали договір про розблокування українських портів. Мовиться про відкриття гуманітарних коридорів з Южного, Одеси та Чорноморська.

Наразі українська сторона повідомила, що атака на порт не вплине на домовленості – зерно усе одно експортують.

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