Харків та область щодоби перебувають під вогнем окупантів, які б'ють по цивільній інфраструктурі, житлових будинках і навчальних закладах. Ворог застосовує широкий арсенал зброї, що призводить до руйнувань та поранень мирних мешканців.

Про поточну безпекову ситуацію в регіоні та наслідки ворожих обстрілів в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. За її словами, атаки окупантів на місто та область не вщухають ні вдень, ні вночі.

Як ворог атакує Харків безпілотниками?

Останнім часом загарбники суттєво активізували удари FPV-дронами та іншими типами безпілотників безпосередньо по цивільних об'єктах Харкова. Під удари потрапляють автозаправні станції, торговельні центри та звичайні майданчики біля магазинів.

Тільки за вчора їх було мінімум шість. Вже сьогодні була атака, і тут росіяни не обирають цілі, тут серед того, по чому вони били, – дві заправки, торговий центр, просто територія, майданчик біля магазинів,

– зазначила кореспондентка.

Крім того, окупанти застосовують баражувальні боєприпаси та дрони інших типів. Зокрема, безпілотник "Ланцет" поцілив у технічний поверх житлової дев'ятиповерхівки, а реактивний дрон пошкодив садове товариство в Індустріальному районі.

Що відомо про удар по університету ХАІ?

Чергового серйозного удару ворог завдав і по освітній інфраструктурі міста. Влучання реактивного БпЛА зафіксовано в головний корпус університету ХАІ, де зазнали руйнувань бібліотека та навчальні приміщення.

Це влучання в головний корпус університету. Буквально навесні я була тут і бачила, що в цих кабінетах знаходився музей авіації, музей історії університету. І зараз все це знищено,

– повідомила кореспондентка.

Унаслідок удару постраждали четверо співробітників закладу, які прямували до сховища: вони зазнали опіків та порізів від скла. Водночас студенти перебували в захищених просторах, тому серед них поранених немає.

Яка ситуація в області?

Не менш напруженою залишається обстановка в інших населених пунктах регіону, де фіксують постійні руйнування та постраждалих серед цивільних. У селищі Пісочин унаслідок влучання зруйновано приватний будинок, через що постраждало десятеро людей, серед яких п'ятеро дістали поранення, включно з трьома дітьми.

Лозова – там взагалі атака, станом на вечір повідомляла місцева влада, тривала більше 14 годин, тобто був прильот за прильотом. І тут мішенями стали від енергетики, скажімо так, інфраструктури до звичайних житлових кварталів,

– повідомила Черненко.

Також ворог атакував залізничну інфраструктуру в Люботині та завдав щонайменше 14 артилерійських ударів по прикордонному селу Одноробівка Богодухівського району.

Загальна обстановка на Харківщині

Харківщина продовжує перебувати під безупинним тиском російської армії, яка застосовує реактивні дрони, артилерію та авіацію проти житлового сектору та критичної інфраструктури. Попри постійну загрозу нових ударів і руйнування, екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки атак, а життя в прифронтовому регіоні триває.