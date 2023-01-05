Мобілізація в Україні стосуватиметься й чоловіків за кордоном: як повідомлятимуть про призов
З лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призвати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов'язок.
У постанові Кабінету міністрів № 1487 від 30 грудня 2022 року, яка була оприлюднена 3 січня і має назву Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів детально прописано вимоги щодо військового обліку тих українців, які живуть за кордоном і офіційно стоять на тимчасовому консульському обліку. Про це пише 24 Канал.
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Повернення військовозобов'язаних з-за кордону
Якщо такі громадяни досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, закордонні дипломатичні установи України мають повідомляти їм про початок чергового призову громадян України на строкову службу (тобто в цьому пункті йдеться про потенційних строковиків).
У разі проведення мобілізації в Україні та у воєнний час українські дипустанови мають "сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну".
Зазначимо, що цей пункт викликав неабиякий резонанс, оскільки він стосується поточної ситуації. В Україні триває оголошена ще в лютому 2022 року мобілізація і режим воєнного стану. Проте додаткових роз'яснень про те, як саме повертатимуть таких резервістів в Україну, у постанові Кабміну немає. Можливо, їх нададуть згодом.
Постанова також покладає на українські закордонні дипустанови ще два важливих зобов'язання:
- протягом 7 днів після того, як громадянин України стає на консульський облік за кордоном (або знімається з нього) дипустанова має повідомити про призовника, військовозобов'язаного або резервіста відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ або підрозділам Служби зовнішньої розвідки України (за місцем їх перебування на військовому обліку);
- дипустанови мають вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку; такі списки дипломати зберігатимуть протягом п’яти років (у формі зазначаються особисті дані, адреса проживання за кордоном, дата взяття на консульский облік чи зняття з нього та орган в Україні, у якому громадянин перебуває на військовому обліку).