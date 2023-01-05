Мобілізація в Україні стосуватиметься й чоловіків за кордоном: як повідомлятимуть про призов

З лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призвати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов'язок.

У постанові Кабінету міністрів № 1487 від 30 грудня 2022 року, яка була оприлюднена 3 січня і має назву Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів детально прописано вимоги щодо військового обліку тих українців, які живуть за кордоном і офіційно стоять на тимчасовому консульському обліку. Про це пише 24 Канал.

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Повернення військовозобов'язаних з-за кордону

Якщо такі громадяни досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, закордонні дипломатичні установи України мають повідомляти їм про початок чергового призову громадян України на строкову службу (тобто в цьому пункті йдеться про потенційних строковиків).

У разі проведення мобілізації в Україні та у воєнний час українські дипустанови мають "сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну".

Зазначимо, що цей пункт викликав неабиякий резонанс, оскільки він стосується поточної ситуації. В Україні триває оголошена ще в лютому 2022 року мобілізація і режим воєнного стану. Проте додаткових роз'яснень про те, як саме повертатимуть таких резервістів в Україну, у постанові Кабміну немає. Можливо, їх нададуть згодом.

Постанова також покладає на українські закордонні дипустанови ще два важливих зобов'язання: