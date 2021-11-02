Як позбутися потягу до солодкого

У холодну пору року це дуже актуально. Методів та варіантів дуже багато – від правильно збудованого раціону до альтернативних варіантів солодощів та десертів. Далі читайте російською.

Первое, что нужно сделать — разобраться со своим рационом и подкорректировать его исходя из запроса и потребностей.

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Больше гарниров – увеличьте сложные углеводы в своем рационе, делайте хотя бы 3 грамма на килограмм веса. Уходим от перекусов – каждый прием пищи делайте полноценным: белки + сложные углеводы + жиры + клетчатка. Добавляем жирной пищи – увеличьте жиры в рационе до 1,2 – 1,4 грамма на килограмм веса.

За счет всех этих увеличений вырастет калорийность и это тоже будет хорошо влиять на желание есть сладкое, ведь мы будем получать больше энергии, и тяга к сладкому уйдет.

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Особенно это удобно и важно в холодное время года, когда голод ощутим.

И если все эти методы на вас не сработали, тогда добавьте в день себе одну альтернативную, правильную вкусняшку, которая вас устроит и уберет тягу к сладкому. Главное – изначально разобраться с рационом, а потом уже добавлять правильный десерт.

Что может быть из правильных вкусняшек:

манго сушеное;

финик;

чурчхела;

конфета без добавленного сахара;

ПП-печенька;

ПП-десерт.

Но главное, чтобы порция не была более 100 грамм всего этого.

Ведь таким проще всего перебрать по КБЖУ.

И напоследок, необходима проверить все дефициты в своём организме, тяга к сладкому может быть связана с нехваткой микроэлементов.