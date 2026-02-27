"Шахеди" і мережа з Білорусі: "Флеш" пояснив, як працювала система наведення дронів для атаки

Українські сили ліквідували радіомережу, яку російські дрони використовували для взаємодії між собою. Точки керування могли розташовуватися не лише в Росії, а й на території Білорусі.

Така система працювала як ретранслятор зв'язку. Про це розповів радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш".

Як "Шахедами" керували з Білорусі?

Українські військові повідомили про знищення Mesh-мережі, яку використовували ударні дрони типу "Шахед" для координації польотів. Така система дозволяла безпілотникам обмінюватися сигналами між собою, працюючи як ретранслятори та підсилювачі зв'язку.

"Флеш" пояснює, що для роботи цієї мережі необхідні наземні точки керування – потужні передавачі, розміщені на високих щоглах поблизу кордонів. Саме з таких точок сигнал міг надходити до операторів і забезпечувати наведення дронів на великі відстані.



Схема Mesh-мережі / Телеграм-канал Сергій FLASH

Він наголошує, що подібні вузли фіксувалися не лише на території Росії та на окупованих територіях, а й у Білорусі. Ліквідація цих елементів мережі зменшила можливості ворога щодо координації атак та позитивно вплинула на безпеку центральних регіонів України.

Що зробили українські військові для блокування польотів "Шахедів" з Білорусі?