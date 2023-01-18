Як далі працюватиме МВС: Клименко розповів, чи будуть нові призначення у відомстві

Новий виконувач обов'язків глави МВС Ігор Клименко розповів, як далі працюватиме Міністерство. Він тимчасово обійме посаду замість Дениса Монастирського.

Основне завдання – продовження тієї лінії роботи МВС, яку започаткував Денис Монастирський. Про це заявив Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До теми Ігоря Клименка призначили виконувачем обов'язків глави МВС

Ми зробимо все, щоб країна працювала стабільно. Щоб кожен громадянин відчував безпеку. Щоб наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті,

– наголосив Клименко.

Він зауважив, що про нові призначення заступників ще зарано говорити. Потрібно стабілізувати роботу Міністерства. Сам Клименко наразі залишатиметься на посаді.

Також Клименко висловив співчуття рідним усіх загиблих. Це велика трагедія не лише для системи МВС, а для всієї країни.

Авіакатастрофа в Броварах: коротко

Вранці 18 січня близько 8:20 у Броварах під Києвом упав гелікоптер ДСНС. Він летів на Харківщину.

На борту гелікоптера були 9 осіб, серед них і глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Усі загинули.

Загалом загинуло 14 осіб, з них 1 дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.

Клименка призначив на посаду уряд. Наголошували, що відомство, попри все, повинне працювати, адже МВС є ключовою ланкою безпеки нашої держави.