Автоматичний доступ до укриттів: як працюватиме система у Києві

У Києві запроваджується новітній пілотний проєкт щодо автоматичного електричного доступу до укриттів. Зараз її впроваджують у Дарницькому районі столиці.

До місцевих адміністрацій надходили численні скарги, що сховища були зачинені під час повітряної тривоги. Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону розповів, як працюватиме нова система. До слова, автоматичний доступ до укриттів вже запроваджено у Вінниці, повідомляє 24 Канал.

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Як працюватиме автоматичний доступ до укриттів

Шаманов наголосив, що нині перевіряють, як система буде працювати під час повітряної тривоги. У майбутньому її планують запровадити не лише у Києві, а й на всій території України.

Автоматичний доступ до укриттів – це електронна система, яка за своїм функціоналом нагадує відкриття під'їзду багатоповерхівки. Шаманов пояснює, що усі мешканці будинку мають ключ, яким відкривають двері. Нові системи укриттів також мають ключі, проте є декілька способів їх відкриття.

За словами Шаманова, двері сховищ повинні автоматично відкриватися, коли надходитиме сигнал повітряної тривоги. Проте, якщо ця система не спрацює, то є кілька способів самостійно відкрити двері укриття:

скористатися телеграм-ботом, який відкриє двері;

увести пін-код, який отримуватимуть українці, що живуть поряд з таким укриттям;

скористатися звичайним ключем, який відчинить двері сховища.

Разом з тим, говорити про час введення системи поки що неможливо, адже вона є пілотною. Окрім того, це залежатиме від фінансування й технічних можливостей приміщень. Проте Шаманов наголосив, що встановлення системи є досить простим.

Як розповідали нам люди, які встановлювали цю систему, там немає нічого складного. Тобто встановлення дротів швидке, штукатурка довше сохне, ніж встановлюється система,

– заявив Шаманов.

У Києві почали встановлювати системи автоматичного доступу до укриттів

Мер Києва Віталій Кличко 27 червня повідомив, що у місті почали встановлювати системи автоматизованого доступу до укриттів та сховищ. Перші такі механізми з'явилися у Дарницькому районі.

"Враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги", – наголосив Кличко.

Загалом у Києві планують встановити такі системи автоматичного доступу в близько 3 000 укриттів та сховищах.