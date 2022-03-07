Як працює метро в Києві: розклад від КМДА

У Київській міській державній адміністрації розповіли інформацію щодо розкладу руху поїздів 7 березня 2022 року.

Повідомили, що рух червоною лінією організовано від станції "Шулявська" до станції "Університет". На синій лінії поїзди курсують від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

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Без зупинки поїзди проїжджають станції:

"Майдан Незалежності".

"Площа Льва Толстого".

Зелена лінія працює від станції "Сирець" до станції "Видубичі".

Без зупинки поїзди проїжджають станції:

"Палац спорту".

"Кловська".

"Золоті ворота".

Крім того, працює ділянка між станціями "Славутич" та "Червоний хутір".

Важливо памʼятати, що орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. Також зазначили, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

При цьому наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

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