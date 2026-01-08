Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сюжет Катерини Лихогляд на ютуб-каналі Ukrainian Witness.

Як працює ринок секс-послуг?

Журналісти поспілкувалися з військовим, який безпосередньо користувався послугами, та жінками, які мають досвід у цій сфері.

Та сама Дружківка чи Краматорськ – там така висока концентрація військових, що просто позалицятися до дівчат, часом, важко. І тому більше попиту виникає для таких послуг,

– поділився він.

Наразі ринок у прифронтовій зоні представлений як мережевими так званими "масажними салонами", так і класичним інтимом за гроші. Базова програма у салонах коштує близько 1500 гривень, а додаткові послуги – ще від 1000 гривень.

В інтерв'ю військовий також описав увесь процес.

По суті, це оголена дівчина робить тобі, умовно кажучи, масаж. Починається все з того, що дівчина повністю роздягнена, ніякої білизни, нічого не залишається. Ну і починається все з легеньких дотиків. Стандартно, по схемі, це вони розподіляють як 50 хвилин йде на власне масаж і 10 хвилин на сексуальне задоволення, на ось цю мастурбацію,

– розповів військовий.

За його словами, перелік стандартних інтимних послуг є досить широким, а середня вартість становить 5 – 6 тисяч гривень. Водночас військовослужбовець зазначив, що близько 90% оголошень в інтернеті є шахрайськими схемами.

Жінки, з якими журналістам вдалося поспілкуватися, мають досвід надання інтимних послуг військовослужбовцям.

Одна з них родом із Краматорська і почала працювати в цій сфері ще у 2015 році – з початком АТО. За її словами, знайомства з військовими зазвичай відбувалися під час спільного відпочинку, а після цього – "пішло-поїхало". Вона також зазначила, що нині в Краматорську багато приїжджих жінок, які надають інтимні послуги, оскільки у військових є кошти, але обмежені можливості їх витрачати.

Інша жінка поділилася досвідом знайомств через звичайні сайти: один із колишніх клієнтів навіть познайомив її зі своїми батьками та приїздив у гості. Як пояснила співрозмовниця, військові йдуть не лише за інтимом, передусім вони шукають спокою. Їй також вже не раз траплялися випадки, коли чоловікам потрібно було виговоритися.

Самі героїні сюжету наголосили, що особисто не стикалися з жорстокістю з боку військових – їм траплялися чоловіки, з якими вони досі підтримують навіть приятельські контакти. Водночас вони знають і про темний бік цієї діяльності з історій інших.

Одну закривали й приходили там, і вп'ятьох ґвалтували … і автомат підставляли під голову,

– розповіла жінка.

