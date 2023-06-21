"Дістають героїв з того світу": українські фотографи показали щемливі знімки з Бахмута

Бахмутський напрямок вже тривалий час залишається однією з найгарячіших точок на Сході України. У тамтешньому стабілізаційному пункті щодня бачать десятки, а інколи й сотні поранених українських захисників.

Моторошні реалії війни показали у своєму інстаграмі фотографи Костянтин та Влада Ліберові.

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Українські фотографи оприлюднили фото, від яких кров стигне в жилах.

Місце, де сплачується ціна. У найбільш напружені дні, цей стабпункт приймав до 200 поранених на день. Різної ступені важкості. Зараз – легше, однак все одно роботи достатньо,

– підписали серію світлин фотографи.

У стабілізаційному пункті працюють лікарі-добровольці. Вони всі – справжні професіонали, які цілодобово рятують дістають героїв з того світу.

"Ніхто з них не обирав війну. В кожного було своє нормальне життя. Так, головний лікар цього стабпункту, який теж добровільно пішов до лав ЗСУ, до 24 лютого був заступником мера в рідному місті, а до цього – головою в дитячій лікарні", – мовиться у дописі.

Як працює стабілізаційний пункт на Бахмутському напрямку / Фото з інстаграму Костянтина та Влади Ліберових (18+)

Яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що упродовж минулого тижня на Сході ворог докладав усіх зусиль для того, щоб зупинити наші війська. Зокрема, окупанти навіть переміщали туди додаткові підрозділи, а також збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку була дещо знижена. Втім, упродовж тижня там було понад 40 бойових зіткнень. ЗСУ поступово, але впевнено просувалися вперед на певних ділянках, де були поставлені відповідні задачі.

Крім того, на Сході тривали й оборонні дії. Тому що росіяни продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках.