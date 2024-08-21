Військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність місцевих на Курщині, – Клименко
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, як працює українська комендатура на Курщині. Він зазначив, що своїми діями з місцевими в Курській області Росії Україна показує, що є відповідальною державою щодо підписаних нею конвенцій.
На цьому Клименко наголосив у коментарі журналістам у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад у Кропивницькому, про що повідомив кореспондент Укрінформу.
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Як працює військова комендатура на Курщині
Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, ... отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій,
– сказав Клименко.
Він зазначив, що військові передають МВС свій запит, а вони передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цих людей.
"А це – люди, 90% їх – у віці 60+. Є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки. І ми не маємо права їх залишити там помирати. Тому відбувається така робота. Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію", – резюмував міністр.