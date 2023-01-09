Рятують людей під обстрілами: як працюють медики на деокупованій Харківщині

Медики з лікарні, що у Вовчанську Харківської області є справжніми героями. Вони під постійними обстрілами російських окупантів рятують людей.

Як повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, наразі в лікарні залишилася половина медперсоналу. Решта медиків виїхали з міста.

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Обирають операційні, які вікнами виходять не на кордон з Росією

Так, наразі у Вовчанську перебуває лише чверть лікарів від необхідної кількості. При цьому до міста привозять людей, які потребують медичної допомоги, з двох сусідніх громад.

До речі, 80% цивільних місцевих, яких зараз везуть до лікарні, мають мінно-вибухові травми,

– розповіла кореспондентка.

Крім того, по одній з операційних лікарні нещодавно був приліт – там вибило скло та побило плитку. Наразі там неможливо оперувати, хоча це приміщення вкрай необхідне лікарям, оскільки іноді операційні бувають повністю завантажені.

Самі медики розповідають, що доводиться обирати операційні, які вікнами не виходять на прикордоння з Росією, адже так безпечніше здійснювати операції.

Під час окупації медперсоналу лікарні вдалося зберегти вартісне обладнання для порятунку людей. Крім того, ГО "Дипломати" допомагає місту та надала наркозно-дихальний апарат та кисневий концентратор. Утім, лікарня й досі потребує медикаментів та різного хірургічного устаткування для покращення роботи.

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Перший поранений надійшов зранку 24 лютого

Пораненні місцеві мешканці до лікарні почали надходити у перші години як російські окупанти зайшли на територію Вовчанська. На території цього медзакладу росіяни взагалі планували обладнати свій військовий шпиталь, але через порушену логістику не зробили цього. Це одна з причин, чому лікарня збереглася у кращому стані, аніж інші медзаклади Харківської області.

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Завідувач хірургічного відділення Вовчанської лікарні Віктор Черниш розповів, що перший поранений надійшов до лікарні 24 лютого 2022 року близько 8 години ранку. Це був охоронець міської школи. А за декілька хвилин почали надходити інші поранені, зокрема з кульовими пошкодженнями.

Власне це лише 24 лютого у Вовчанську, надалі було дуже багато людей, яких доводилося оперувати,

– наголосила кореспондентка.

Наразі у місті складна ситуація з теплом – у Вовчанську відсутнє газопостачання. Тож містянам, які не можуть евакуюватися, вкрай необхідні електрообігрівачі та ковдри.