Навчилися вводити ворога в оману: як українські пілоти віртуозно уникають російські ракети

Ворог переважає у кількості та зброї, але завдяки кмітливості та професійності українських військових, їм вдається ефективніше боротися з окупантами. Зокрема, пілоти навчилися з наявних засобів уникати ураження і завдавати ударів у відповідь.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, які засоби могли б значно полегшити і убезпечити українських охоронців неба.

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Яка віртуозність роботи

Здійснити протиракетний маневр, розвернутися, опуститися вниз, при цьому встигнути ще й відстрілятися, включити форсаж і втекти від ракет – це короткий опис одного бойового вильоту, який сьогодні здійснюють українські пілоти. За час повномасштабного вторгнення вони навчилися віртуозно давати відсіч ворогу і уникати їхнього ураження.

У нас льотчик не просто виконує завдання, а йому кажуть: давай швидше, бо по тобі вже пуски пішли. Тобто льотчик розуміє, що по ньому вже зі сходу відпрацювали, а ще летить з півдня,

– підкреслив Ігнат.

Проблема у застарілих радарах 70-х років і методах відстежування. Наразі усю інформацію про те, що по ним летить і звідки, пілоти отримують лише від наземних засобів.

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Що полегшить роботу

Полегшити роботу пілотів у небі і вберегти їх можуть АВАКС, вважає Юрій Ігнат. Це система, яка призначена для своєчасного виявлення повітряних та надводних цілей, наведення на них своїх бойових літаків і видачі даних про обстановку на пункти управління.

"Йому не треба залітати в зону ураження ворожої ППО. Він всередині країни може курсувати. Ми отримуємо дані від партнерів, які мають такі літаки, про повітряну обстановку звідки йдуть пуски. На жаль, така інформація не завжди своєчасна. Наприклад, коли пуски здійснює підводний човен, так час йде на хвилини", – пояснив речник.

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