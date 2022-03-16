Як правильно перевозити тварин під час евакуації та що їм потрібно в укритті

Тварин під час евакуації слід перевозити правильно для того, щоб не нашкодити їм. Те саме стосуйється й укриттів.

Перше, що слід зробити – це почепити на нашийник дані улюбленця та свій номер телефону. Це може врятувати йому життя, якщо тваринка загубиться.

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Як організувати евакуацію та перебування в укриттях тварин

Подбайте про ідентифікатор для вашого улюбленця з контактами. Закріпіть його на ошийнику.

Підготуйте медикаменти, ветпаспорт, повідці та нашийник, їжу та воду щонайменше на 7 днів, миски, туалет/пелюшки для котів та дрібних собак, пакети для сміття, паперові рушники, вологі серветки, дезінфектор, іграшки.

Промаркуйте переноску для тварини.

Під час переїзду

Обов'язково тримайте собак на повідцю, котів, дрібних тварин – у переносках.

Будьте терплячими та готовими до проблем із поведінкою тварин, особливо у натовпі або під час вибухів.

Під час перевезення в потязі

В Україні на час воєнного стану дозволили перевозити тварин за наявності ветпаспорта та переноски.

При евакуації за кордон дізнайтеся заздалегідь про правила перевезення до країни ЄС з твариною.

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