"Як примирити Пілата з Христом": Хресна хода у Ватикані українки та росіянки викликала обурення

У Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Попри те, що з молитви прибрали "братні народи", ця подія неабияк обурила українців.

Українці в соціальних мережах здебільшого дуже негативно відреагували на ідею Папа Франциска про примирення з росіянами.

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Що відомо про Хресну ходу

Хресну ходу, яка відбулася вперше після дворічної перерви через пандемію, очолив Папа Франциск. Під час ходи хрест несли українка Ірина та росіянка Альбіна. Обидві жінки живуть 20 років в Італії та працюють у відділенні паліативної допомоги.

Текст, який звучав під час церемонії, був таким:

Перед лицем смерті мовчання більше промовисте, ніж слова. Тому перебуваємо в молитовній безмовності, і нехай кожен із нас у своєму серці помолиться за мир на всій землі.

Навіть попри те, що з тексту молитви прибрали тезу про "братні народи", сам факт такого "примирення" викликав обурення.

"Приведи недругів до рукостискання, аби вони могли вкусити взаємне прощення; обеззброй руку брата, підняту на брата свого, щоб там де зараз ненависть, розквітла згода. Та не будемо поводитися як вороги Хреста Христова", – звернувся до Бога Папа Франциск.

Що про це сказали в УГКЦ

Глава Української греко-католицької церкви отець Святослав сказав, що Україн розуміє саму ідею і можливість примирення між росіянами та українцями. Однак зараз, під час активної війни Росії проти України, це неможливо.

Адже щоби миритися, треба бути принаймні живими… І коли йде активна фаза такої вбивчої війни, говорити про примирення зовсім не на часі. Спершу потрібно припинити нас вбивати, а тоді можна говорити про наступні кроки,

– наголосив отець Святослав.

Наступним кроком, за його словами, має бути засудження злочинця і встановлення справедливості. Усі ті злочини, які кояться проти України, мають бути засуджені міжнародним трибуналом. Ми їх сьогодні кваліфікуємо як геноцид. Лише після засудження російського агресора може бути початок якогось процесу примирення, і це буде довга дорога.

"Бо процес примирення означає гоєння рани, це є повага до ран жертви. І без чутливості до жертви цієї несправедливої агресії ми не маємо права з християнського боку говорити про примирення", підсумував глава УГКЦ.

Як відреагували українці

Українці в соціальних мережах здебільшого дуже негативно відреагували на ідею Папа Франциска про примирення з росіянами. Люди вважають, що це нагадує спробу примирити Понтія Пілата з Ісусом Христом.

Саме виніс смертний вирок Ісусу Христу.

Ексочільник Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович влучно зауважив, що Христос міг простити навіть Понтія Пилата.

Але ми шануємо лише Його, а не обох. Другий все одно лиш кат,

– підкреслив В'ятрович.

У соцмережах люди пишуть:

"Я щось не уважно читав Новий Завіт, бо пропустив епізод, де Пілат ніс хрест разом з Ісусом ", – Іван Магуляк.

", – Іван Магуляк. "Папа ж, забув здається, що Ісус сам ніс свій хрест, на ньому терпів і на ньому помер. І все що він отримав натомість – жовч замість води й насмішки, йдучи своєю Хресною ходою. Так от, паралелі очевидні. А Папа зараз мені так мало подібний на голуба миру, на жаль", – Олена Кандяк.

"Хай буде (цей допис – 24 канал), щоб пам'ятати, як Папа Римський тримав іржаві цвяхи для наших ран, коли Україна несла свій хрест на Голгофу. Папа Франциск у промові-молитві звернувся до Бога такими словами", – Анжеліка Рудницька.

Папа Франциск у промові-молитві звернувся до Бога такими словами", – Анжеліка Рудницька. "Папа Римський зробив найгірший вчинок щодо України, кожної жертви зґвалтування та кожної війни у світі. Він поставив ґвалтівника із жертвою на один рівень, тим самим легалізуючи злочини. Ось це означає його хода, де українка тримає за руку росіянку", – Надійка Потоцька.

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