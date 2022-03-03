Як приєднатися до Інтернаціонального легіону: інструкція від Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив детальну інструкцію, як приєднатися до Інтернаціонального легіону. Туди можуть увійти люди з усього світу.

Військові закликають іноземців, які готові боротися проти окупантів, приєднуватися в лави Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Для цього не потрібні візи, а українські дипломати допоможуть з усіма питаннями.

Важливо Багато говорити про смерті, полонених й що росіяни воюють з Україною, – МВС про дії українців

Правова база участі залучення іноземців до захисту держави врегульована Указом Президента України "Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян дружніх до України держав, щоб вони приїхали в Україну і разом з хоробрими Збройними силами боролися та перемагали російських окупантів, – йдеться у дописі.

Як приєднатися до Інтернаціонального легіону

Крок 1

Зверніться до Посольства України у ваших державах з наміром приєднатися до Інтернаціонального легіону. Вам допоможе військовий аташе або консул. Їхні контакти можна знайти на сайті посольств. Є три варіанти: напряму прийти до Посольства, подзвонити або ж написати на електронну пошту.

Крок 2

Уточніть, які саме документи та оснащення (одяг) вам потрібно або рекомендовано мати.

Серед документів: внутрішній паспорт, закордонний паспорт, документи, що підтверджують проходження військової служби або служби у силових структурах; документи про участь у бойових діях тощо. У Посольстві все уточнять.

Крок 3

Прийти до Посольства разом з документами. Там відбудеться співбесіда з аташе, який допоможе врегулювати візові питання.

Крок 4

Написати письмову заяву про вступ до Інтернаціонального легіону за контрактом у добровільному порядку. Військовий аташе надасть допомогу.

Крок 5

Отримати інструкції щодо того, як прибувати до України, щодо потрібних документів та оснащення.

Якщо є змога, взяти з собою військовий одяг або їх елементи, шолом, бронежилет, екіпірування тощо.

Крок 6

Вирушити до України за визначеним маршрутом. Працівники посольств, консульств, територіальної оборони допомагатимуть на шляху висування. Контакти отримаєте у відповідному Посольстві України у вашій державі.

Крок 7

Коли прибудете в Україну, приходите на пункт збору, вступаєте (підписуєте контракт) до Іноземного легіону територіальної оборони України та йдете боротися проти окупантів разом з іншими бійцями.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Допис Генштабу ЗСУ