Хто може продовжити відстрочку від мобілізації автоматично: повне пояснення від ТЦК

Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжуються автоматично. Система самостійно перевіряє дані через державні реєстри та оновлює інформацію в електронному військово-обліковому документі.

Про це розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП.

Як відбувається продовження відстрочки?

Відтепер військовозобов'язаним більше не потрібно подавати заяви, збирати додаткові документи, стояти в чергах чи особисто звертатися до ТЦК для продовження більшості відстрочок.

Автоматичне оновлення діє як для відстрочок, оформлених через застосунок Резерв+, так і для тих, які отримували через ЦНАП.

Наразі автоматичне продовження відстрочок доступне для 22 категорій громадян, серед них:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки трьох і більше дітей;

одинокі батьки;

батьки дітей з інвалідністю;

студенти та аспіранти;

вчителі та працівники освіти;

особи, які доглядають за тяжкохворими родичами;

родичі загиблих або зниклих безвісти Захисників;

військові, звільнені з полону;

громадяни після річного контракту у віці 18 – 25 років та інші.

Також варто зазначити, що ТЦК та СП більше не займаються продовженням відстрочок. Якщо автоматичне оновлення не відбулося, військовозобов'язаним радять звертатися до будь-якого зручного ЦНАПу.

Важливо! Автоматичне продовження може не спрацювати через застарілі або неповні дані у державних реєстрах. Найчастіше йдеться про інформацію щодо інвалідності, складу сім'ї, дітей, РНОКПП родичів або наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Щоб уникнути труднощів, у ТЦК рекомендують завчасно перевірити актуальність своїх даних у відповідних реєстрах.

Крім того, у застосунку Резерв+ наразі доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити дистанційно без відвідування жодних установ.