Хто може продовжити відстрочку від мобілізації автоматично: повне пояснення від ТЦК
Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжуються автоматично. Система самостійно перевіряє дані через державні реєстри та оновлює інформацію в електронному військово-обліковому документі.
Про це розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП.
Читайте також Не всіх аграріїв можуть забронювати – що потрібно фермерам для відстрочки
Як відбувається продовження відстрочки?
Відтепер військовозобов'язаним більше не потрібно подавати заяви, збирати додаткові документи, стояти в чергах чи особисто звертатися до ТЦК для продовження більшості відстрочок.
Автоматичне оновлення діє як для відстрочок, оформлених через застосунок Резерв+, так і для тих, які отримували через ЦНАП.
Наразі автоматичне продовження відстрочок доступне для 22 категорій громадян, серед них:
-
люди з інвалідністю;
-
тимчасово непридатні до служби;
-
батьки трьох і більше дітей;
-
одинокі батьки;
-
батьки дітей з інвалідністю;
-
студенти та аспіранти;
-
вчителі та працівники освіти;
-
особи, які доглядають за тяжкохворими родичами;
-
родичі загиблих або зниклих безвісти Захисників;
-
військові, звільнені з полону;
-
громадяни після річного контракту у віці 18 – 25 років та інші.
Також варто зазначити, що ТЦК та СП більше не займаються продовженням відстрочок. Якщо автоматичне оновлення не відбулося, військовозобов'язаним радять звертатися до будь-якого зручного ЦНАПу.
Важливо! Автоматичне продовження може не спрацювати через застарілі або неповні дані у державних реєстрах. Найчастіше йдеться про інформацію щодо інвалідності, складу сім'ї, дітей, РНОКПП родичів або наявності заборгованості зі сплати аліментів.
Щоб уникнути труднощів, у ТЦК рекомендують завчасно перевірити актуальність своїх даних у відповідних реєстрах.
Крім того, у застосунку Резерв+ наразі доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити дистанційно без відвідування жодних установ.