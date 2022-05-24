Як Путін приховав від росіян, що "друга армія світу" – це шматок л*йна

Пам'ятається, що однією з причин початку повномасштабного вторгнення в Україну була смерть дітей на окупованій частині Донбасу. Діти гинули, це правда, гинули цивільні, військові – зокрема російські. І наші.

Живий щит з чужих дітей

Але відбувалося це винятково тому, що російська верхівка, російський Рейх, коротше, дід війни, повелитель бункера, хотів отримати важіль впливу на політику України.

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І ось тепер ми від головної пропагандонші, генерала інформаційних терористичних військ Симоньян, вона ж любитель бобрів, чуємо, що дітей не повинно бути шкода. Їй своїх дітей не шкода, якщо вони здорові.

А ось розмова щодо російських дітей у віці 18 років стає дедалі цікавішою. Річ у тім, що 23 травня минуло 40 днів з того моменту, як ракетний крейсер "Москва" затонув разом із екіпажем. Якийсь час тому я робив відео з такою чудовою назвою "Немає тіла – немає діла. Путін особисто ухвалив рішення не рятувати крейсер "Москва".

Тобто я розумію, що він зазнав серйозних пошкоджень від наших прекрасних "Нептунів", детонація боєзапасу, дим пішов, хтось помер, комусь відірвало голову, а комусь – кінцівки… На відміну від російських маніяків, у мене немає якогось бажання цю тему посмакувати, бо це – війна.

Запізніле прозріння окупантів

Так ось що з'ясовується? Минає скількись днів – і ось, до 40-го дня Дмитро Шкребець, це батько одного із загиблих російських моряків-строковиків, батько Єгора Шкребця, пише ось такий цікавий текст. Виходить, війна стосується всіх, на війні не лише українські пацани гинуть, не лише…



Батько загиблого російського окупанта з крейсера "Москва" обурився через політику керівництва РФ / Скриншот відео

Дмитро Шкребець – це патріот Росії у минулому, любитель Путіна, і чомусь дуже він ненавидів Україну. Тепер ось цих ноток про те, яка погана Україна, поменшало чомусь. І мені хотілося б, щоб люди не були такими, як Дмитро Шкребець, щоб вони висновки робили раніше, тобто до того, як загинуть їхні сини на війні в Україні.

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Навіщо Путін відпустив російський воєнний корабель

Ну, що – ваш улюблений блогер мав рацію: немає тіла – немає діла. Путін особисто дав команду не рятувати крейсер "Москва". Він зробив це з однієї причини.

Я ж консультувався з фахівцями – якщо корабель не потонув одразу, то взагалі-то інцидент стався біля берега. Це не десь там у Тихому океані. Тут – буксири, інші кораблі. Є системи порятунку.

Але вони цього не зробили, бо тоді понівечену, випалену "Москву" притягли б до окупованого Севастополя і всі б сказали: "Трясця, як же це так? Нам казали, що у нас друга армія світу, а у нас – шматок л*йна, який займається військовими злочинами".

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