Військовий озвучив 3 сценарії, як Путін може відповісти на пропозицію припинення вогню

Диктатор Владімір Путін може по-різному відреагувати на пропозицію про припинення вогню. Перше – погодитися, але одночасно здійснювати провокації, звинувачувати Україну та поступово відновлювати військовий потенціал. Друге – відкинути цю ідею і продовжити війну.

Третє – висунути власні умови для припинення вогню президенту США Дональду Трампу, на що, ймовірно, він погодиться. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що Україні необхідно відновити стратегічний діалог з Вашингтоном.

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Перший сценарій

Мусієнко припустив, що з великою ймовірністю Путін може піти на припинення вогню через певні сигнали від США, однак є певні ризики.

По-перше, Росія може вчинити провокації й спробувати звинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню. Таке вже відбувалося під час АТО та ООС. Зазвичай це робиться для того, щоб посіяти інформаційну паніку на Заході, зокрема в оточенні Трампа, створюючи враження, що Україна не дотримується умов.

Наразі невідомо, хто і як буде моніторити й контролювати ці процеси. Це питання обговорюватиметься на технічних консультаціях, які розпочнуться наступного тижня. Важливо з'ясувати, чи буде хтось фіксувати порушення або, можливо, цього не буде зовсім.

Другий момент – Росія може прикидатися готовою до мирних переговорів, але насправді намагатиметься просунути свої умови, затягнути час і паралельно відновлювати свій потенціал.

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Якщо Україна використає цю "паузу" для зміцнення своїх позицій, виробляючи дрони та зброю, отримуючи більше фінансування та військової підтримки від партнерів, це дозволить дати Кремлю зрозуміти, що їм буде непереливки у разі поновлення бойових дій.

Цей сценарій може тривати більш як 30 днів. До того ж, за підсумками зустрічі української та американської делегацій, заявлено, що цей термін може бути продовжений,

– наголосив військовий.

Другий і третій сценарії

Другий сценарій передбачає, що Путін може відкинути ідею припинення вогню і продовжити війну. Адміністрація Трампа піде шляхом команди Джо Байдена, тобто просто продовжить надавати Україні санкційну та військову підтримку.

Є ще третій варіант – Росія може висунути умови Сполученим Штатам для припинення вогню, і вони погодяться на них.

Я з пересторогою сприймаю інформацію про будь-які прямі контакти президента Трампа та диктатора Путіна, наприклад, які мають відбутися цього тижня,

– зазначив військовослужбовець.

Важливо, щоб Україна не лише отримала підтримку, але й домоглася відновлення стратегічного діалогу зі США.