Росія – мавпяча пастка для світових компаній: хто вже втрапив

Скандал навколо "Ашану", по якому розслідувачі чітко показали, як цей французький бізнес в Росії допомагає здійснювати воєнні злочини, повернув нас до розмови про західний бізнес, який залишається в Росії. Тим більше, що кількісно в Росії залишилось дуже багато компаній.

Що впливає на рішення компаній піти або залишитися в Росії

Але тут треба розуміти, що кількість не завжди дорівнює якості. Бо може піти одна компанія і вплив на економіку буде більшим ніж від того, що 100 компаній лишиться.

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Отже, хто залишається в Росії? По-перше, ймовірність того, що компанія залишиться в Росії, залежить від того, наскільки російський ринок для компанії критичний. Наприклад, Microsoft дуже легко схвалює рішення полишити ринок Росії, бо для нього доходи від російського ринку не принципові. Компанія взагалі 85% доходу отримує на американському ринку, а всі інші, дуже часто, є в межах статистичної похибки. Для того ж "Ашану" ринок Росії один із найважливіших.

По-друге, ймовірність дуже сильно залежить від країни походження бізнесу. Тиск суспільства на компанію, якщо бізнес у Росії зберігається, у Великій Британії та у Франції буде зовсім різний. І от з "Ашаном" ми маємо французьку історію.

Приватним компаніям байдуже на біржі

І третє й дуже важливе. Приватні компанії з більшою ймовірністю залишаються на ринку Росії, ніж ті фірми, акції яких торгуються на біржі. На вартість акцій дуже негативно впливає, якщо бізнес залишається в Росії. Це важливо для акціонерів, а тому стає важливим і для менеджменту.

Якщо ж компанія приватна, і є власністю, наприклад, однієї родини, то такі власники менш чутливі до суспільного тиску. Наприклад, той самий "Ашан" є приватною компанією і йому байдуже, що там відбувається на біржах.

Як "Райффайзенбанк" втрапив у пастку

Тут ми приходимо до історії "Райффайзенбанку", адже це публічна компанія, яка лишилась в Росії. Залишимо за дужками конспірологічні версії про те, що там зберігається золото партії ще з часів Радянського Союзу і банк є філіалом ГРУ, ФСБ чи когось ще.

Просто вирішимо, що менеджмент і провідні акціонери банку виявились жадібними людьми, які вирішили залишити банк в Росії, тим більше, що російський ринок є важливим для цього банку. Так вже сталось, що історично "Райффайзенбанк" рухався на схід від Австрії. Чому так сталося, це, напевно, предмет іншого дослідження.

Що отримав банк в результаті? З одного боку, рекордні прибутки на російському ринку, які становлять більшу частину прибутків цієї групи. З іншого боку, акціонери не дуже щасливі з того приводу. Подивіться на графіки.

Як змінилася вартість акцій європейських банків

Рік тому, коли почалася війна, вартість акцій всіх європейських банків пішла різко вниз. Однак індекс вартості банківських акцій показує, що інші фінансові установи відновили свою капіталізацію за останній рік. Але тільки не "Райффайзенбанк", якому додатково зараз прилетіло від американців, які будуть вивчати, чи не заслуговує банк на санкції.

От вам і прибутки. Додатково ситуацію прикрашає той факт, що вивести прибутки з Росії "Райффайзенбанк" не може. Це заборонено. Всі гроші, які вони заробляють в Росії, залишаються в Росії. Фактично, банк виявився у пастці для мавп.

Корінні мешканці Бразилії використовують пастку для мавп під назвою кумбука. Вони вирізають отвір в гарбузі, але такої величини, щоб у нього могла просунутися мавпяча рука, потім кілком прикріпляють гарбуз до землі, а всередину кладуть приманку, як правило, банан. Нерозумна мавпа хапає банан, але руку із затиснутим в ній бананом вона витягнути не може. І вона не хоче випустити банан. Так тварина потрапляє в пастку, сидить з тим бананом і чекає, коли за нею прийдуть. Прямо як австрійський банк.

Чи можуть вони дочекатися успіху? Теоретично так. Колись, може, зірки стануть так, що Владімір Путін раптово помре, із в'язниці вийде Алєксєй Навальний і Scorpions знову приїдуть на Червону площу співати "Wind of Change". Але чи стануть? Отож наразі акціонери австрійського банку можуть відчувати себе тупими мавпами.