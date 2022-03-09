Як робота на окупанта: ЗМІ і людей вкотре просять не публікувати фото і відео обстрілів

9 березня 2022 , 23:18
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Верховної Ради

Верховна Рада України вкотре закликала ЗМІ та користувачів соцмереж не публікувати дані про обстріли. Адже ворог може це використовувати для своєї користі.

У Раді повідомили, що публікації оцінюватимуть як роботу на окупанта. Про це попередили 9 березня.

Зауважте ЗСУ просять негайно повідомляти про особливо небезпечне озброєння: фото російського ЗРК "Тор"

Новина доповнюється...