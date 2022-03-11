Як Росія хоче встановити контроль над українською енергетикою: неоковирний план

Росія прагне взяти під контроль ключові елементи української енергетичної галузі. Європейцям варто задуматися над тим, яке майбутнє Кремль хоче реалізувати не лише для українців, а й для всієї Європи.

У Центрі протидії дезінформації, який працює при Раді з нацбезпеки та оборони, продовжують публікувати план окупантів зі встановлення контролю над Україною.

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Росія хоче встановити контроль над українською енергетикою

Спільнота InformNapalm перехопила недолугий план росіян щодо енергетичної галузі. Він передбачає таке:

встановлення контролю над АЕС, повернення їх до роботи на російських тепловидільних елементах,

націоналізація електромереж та стратегічних об'єктів електрогенерації – ГЕС та великих ТЕС,

встановлення контролю над українською газотранспортною системою.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що з цього можна зробити висновок, що ворог прагне взяти під контроль ключові елементи української енергетичної галузі та повністю "замкнути" їх на Росію.

Водночас контроль над ГТС України міг би надати державі-агресорці додаткові важелі в агресивній політиці "тиску" на країни Європи.

Жителям європейських країн варто поміркувати над тим, яке майбутнє кремль прагне реалізувати не лише для українців, а й для всього населення Європи,

– застерегли в центрі.

Там також додали: розуміючи плани Путіна, словосполучення "енергетична безпека" набуває зовсім іншого змісту.

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