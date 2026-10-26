"Дрони обмінюються сигналами між собою": Ігнат прокоментував загрозу з Білорусі

Росіяни постійно шукають нові способи, щоб безпілотники могли уникати української ППО. Зокрема, вони використовують дрони як ретранслятори.

Деталі цієї тактики розкрив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА".

Загроза ретрансляторів та позиція Білорусі

Коментуючи дані прикордонників про ймовірне розміщення російських ретрансляторів у Білорусі, Ігнат звернув увагу на те, що ворожі дрони часто рухаються один за одним уздовж прикордонної смуги.

Застосування ретрансляторів на білоруській території цілком можливе, однак цей факт ще потребує офіційного доведення. Наразі Міністерство закордонних справ веде відповідну роботу щодо Білорусі.

Сам же Мінськ заперечує використання подібного обладнання та надання дозволів на це, проте остаточні висновки мають робити розвідувальні органи.

Водночас Ігнат зазначає, що безпілотники можуть самі виконувати роль ретрансляторів, обмінюючись сигналами безпосередньо між собою.

Дрони можуть передавати сигнали один одному, навіть якщо просто летять один за одним. Так вони створюють спільну мережу зв'язку, через яку російський оператор, що сидить, наприклад, у Брянській області чи Орлі, може керувати дроном, який летить попереду, і використовувати його навіть для атак на повітряні цілі.

Крім того, нагадав Ігнат, не варто виключати ризик використання наземних станцій зв'язку. До цього процесу може залучатися ворожа агентура, яка діє всередині України.

Нові технології для обходу ППО

Росіяни вже впроваджували нестандартні рішення для захисту своїх апаратів від перехоплювачів.

Зокрема, на звичайні "Шахеди" встановлювали камери заднього огляду та спеціальні датчики, які працюють за принципом автомобільних парктроніків.

Датчики виявляли наближення іншого об'єкта, після чого дрон змінював напрямок руху, ускладнюючи перехоплення.

Водночас, за словами Ігната, зрештою, дистанційне керування не надто допоможе російським дронам уникати української ППО.

Зараз у сфері військових розробок активно впроваджуються системи з машинним зором та елементами штучного інтелекту. Цей напрямок розвивається надзвичайно стрімко, а нові технологічні рішення з'являються майже щомісяця.