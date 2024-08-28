Росія боїться знищення Кримського мосту: що вигадує для його захисту

Ні для кого не секрет, що Кримський міст є надзвичайно важливим для росіян. Незаконна споруда залишається головною логістичною артерією Росії з окупованим Кримом.

Тому ворог охороняє його як з боку Азовського моря, так і з Чорного. А як саме – у розмові з 24 Каналом поділився член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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Як Росія захищає Кримський міст

Член Меджлісу кримськотатарського народу розповів, що росіяни розставили бонові загородження по обидва боки Кримського мосту, аби морські безпілотники не могли його атакувати.

Також є попередня інформація, що біля Кримського мосту вони додатково будують конструкції ( схожі на паралельний міст – 24 Канал), щоб були запасні лінії для збереження логістики Росії з окупованим Кримом,

– зазначив Ескендер Барієв.

Відомо, що ворог передислокував систему ППО з Севастополя в бік сходу. Можливо, щоб забезпечити охорону незаконній споруді з повітря. Також окупанти системно перевіряють автівки, щоб не було вибухів на мосту.

Зверніть увагу! Просто на Кримському мосту Росія розмітила ЗПРК "Панцир-С1". У мережі також поширили відео, на якому можна відстежити пересування зброї по периметру мосту.