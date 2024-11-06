Ушерович організував схему постачання телекомунікаційного обладнання з Європи до Росії, обходячи санкції, для потреб РЖД, російських держкомпаній та підприємств військово-промислового комплексу. Сам Ушерович наразі перебуває у міжнародному розшуку, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про фігурантів розслідування

До справи причетні його родичі, які проживають на Кіпрі – Ілля та Борис Плотиця, а також Олександр Вайнштейн, родич Іллі. В операції з обходу санкцій беруть участь кіпрські компанії Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а також російські та киргизькі фірми.

Ушерович є власником пакета акцій найбільшого підрядника РЗ-групи компаній "1520". Він також є фігурантом гучної кримінальної справи про хабарі для полковника МВС Росії Захарченка. Крім того, існує інформація про його причетність до організованої злочинності.

Ділова активність Ушеровича проходить через компанію ТОВ "Центр розвитку систем зв'язку" (ЦРСС). Ця компанія, яка донедавна належала його родичу та бізнес-партнеру Іллі Плотиці, обслуговує державні замовлення та водночас фінансує партію Путіна.

Ілля Плотиця до недавнього часу був одним зі співвласників компанії КК "Бамбудмеханізація", яка є підрядником РЖД і входить до складу ДК "1520".

Борис Плотиця, брат Іллі, наразі перебуває у міжнародному розшуку за кримінальною справою про загибель людей у Москві і переховується від слідства. Відомо, що він проживає на Кіпрі разом з братом та також бере участь у схемах обходу санкцій, запроваджених проти Росії.

Плотиця був директором кіпрської компанії MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, що належить Ушеровичу, і через яку здійснювалося постачання обладнання, яке підпадає під санкції, до Росії.

Крім того, Плотиця є директором і власником кіпрської компанії TRIPSTER LIMITED. За цією ж адресою зареєстровані компанії BROXNER PLC та VENISAT TECHNOLOGY LTD, контрольовані Плотицьою та залучені у схеми обходу санкцій проти Росії.

Наразі директором компанії TRIPSTER LIMITED є громадянка Кіпру Ірина Бічінашвілі, яка також обіймає посаду секретаря в компаніях BROXNER PLC та VENISAT TECHNOLOGY LTD, контрольованих Плотицьою через його швагра Олександра Вайнштейна.

У січні 2023 року було зареєстровано компанію LUCYCORP LTD, акції якої повністю належать Плотиці. Він також є її директором та секретарем. Зауважимо, що Плотиця вказав адресу та телефон компанії BROXNER LIMITED, яка була викрита на порушені санкційного режиму проти Росії як адресу для кореспонденції своєї нової компанії LUCYCORP LTD. Це беззаперечно вказує на зв'язок із компанією, що постачає підсанкційне обладнання до Росії, а також причетність до відмивання грошей на Кіпрі.

Для чого росіяни викривляють свої прізвища в документах

Згідно з документами кіпрського реєстру компаній, з 5 квітня 2023 року Тетяна Вайнштейн, дружина Олександра Вайнштейна, стала директором, секретарем та єдиним акціонером компанії AMIRANG LIMITED, отримавши 100% акцій. До цієї дати, з моменту заснування компанії 21 січня 2022 року, єдиним акціонером та директором був її чоловік Олександр Вайнштейн, який 5 квітня передав дружині формальне право власності та керівництво компанією.

У реєстраційних документах її прізвище записане як Vaynshteyn, тоді як у паспорті Тетяни і її чоловіка прізвище значиться як Vainshtein. Таке навмисне викривлення написання прізвища, очевидно, ускладнює пошук у базах даних. Подібна практика є досить поширеною серед російських бізнесменів, чиновників і силовиків, які прагнуть приховати активи на Заході.

Росіяни якимось чином можуть спотворювати свої дані в документах, поданих до кіпрського державного реєстру компаній. Це породжує питання, чи є причиною такої можливості корупція, що дозволяє обійти встановлені правила, або це є наслідком низької кваліфікації співробітників реєстру. Цікаво, як спотворені дані проходять перевірку та залишаються поза увагою.

Ілля Плотиця також використовує цей метод для приховування своїх активів. Його ім’я було згадане у витоках "панамського досьє", де з’ясувалося, що він є власником та директором офшорної компанії SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. У документах його ім'я було вказано зі спотворенням – ILJA PLOTITSA.

Про відомо про акціонерів METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED

У листопаді минулого року відбулися позачергові загальні збори акціонерів компанії METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. На них зазначалося, що «частина платежів за облігаціями запропонована потенційними передплатниками паном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED та паном ZVONKO MICKOVIC здійснити шляхом конвертації (новації) існуючої заборгованості METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед відповідними передплатниками у відповідну кількість облігацій».

Згаданий у документі VAINSHTEIN ALEKSANDR – це той самий Олександр Вайнштейн, про якого писали у липні ЗМІ. Він є швагром Іллі Плотиці та номінальним власником кіпрських компаній Broxner PLC та Venisat Technology, які пов’язують із порушенням санкційного режиму проти Росії. Із документа випливає, що він також є власником облігацій METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

Також цікавим є інший інвестор – ZVONKO MICKOVIC, громадянин Чорногорії та давній бізнес-партнер Бориса Плотиці. Обидва є співзасновниками російської компанії ТОВ НВО "ТРАНСПОЛІМЕР", одного з найбільших постачальників обладнання та залізничних систем для РЖД, який пов'язаний із ДК "1520".

Інвестор Мічкович Звонко / Скриншот з сайту list-org.com

Згідно з кіпрським реєстром компаній ZVONKO MICKOVIC входив до ради директорів METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED з моменту заснування компанії в грудні 2019 до лютого 2020 року і є її найбільшим акціонером.

На сьогодні він володіє 82,5% акцій компанії. ZVONKO MICKOVIC є власником 222 636 облігацій METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на суму 22 263 600 євро. Більше лише у Олександра Вайнштейна – 237 291 облігація вартістю 23 729 100 євро.

Зауважимо, що інші власники облігацій володіють значно меншими пакетами.

Скільки облігацій у ZVONKO MICKOVIC / Скриншот

Які ще компанії контролює Ушерович

Згадана в анонсі компанія JACOMO COMPANY LIMITED належить MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, яку контролює Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED є Олександр Трудолюбов, який раніше також обіймав посаду директора JACOMO COMPANY LIMITED.

Директором та секретарем JACOMO COMPANY LIMITED виступає громадянка України та Кіпру Алла Шульга, яка водночас працює офіс-менеджером у компанії VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED, що належить дружині Бориса Ушеровича, Олені. Шульга значиться співробітником METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED та формально володіє пакетом акцій компанії (3 999 акцій), а також 10 її облігаціями.

Згідно з інформацією на сайті Open Corporate, Шульга є директором та секретарем у ряді інших компаній, і, як з'ясувалося, всі вони пов’язані з Борисом Ушеровичем.

В яких компаніях числиться Алла Шульга / Скриншот

Компанія METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, створена та контрольована Ушеровичем, використовується для відмивання та легалізації коштів на Заході. Є підстави вважати, що частина цих коштів спрямовується на фінансування постачання підсанкційного обладнання в Росію.

На сайті METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED у розділі "Новини" від 14 грудня 2023 року було опубліковано "Оголошення про реалізацію бізнес-плану", де зазначено, серед іншого:

"Ми хотіли б проінформувати Кіпрську фондову біржу ("CSE") та інвестиційну громадськість про реалізацію нашого бізнес-плану, який був включений до документа про допуск компанії до участі у торгах та наступні оголошення, розміщені в системі OAM CSE.

I. Огляд

Компанія набуває фінансових інструментів, включаючи права на отримання позики,

права на участь у капіталі та прямі інвестиції на ринок нерухомості. Докладніша інформація міститься в документі про допуск.

ІІ. Компанія успішно реалізувала такі проєкти:

Sword Dragon S.L. (Іспанська нерухомість). Проєкт успішно завершено. Компанія одержала дивіденди від Sword Dragon S.L. впродовж 1 кварталу 2023 року у розмірі 208 604 євро.

ІІІ. Проєкти, оголошені у Допускному документі та у наступних оголошеннях, були запущені протягом 2023 року для наступних компаній групи:

4D Properties S.L. (Проєкти нерухомості в Малазі, Іспанія);

Nash Beach Club S.L. (Комерційна нерухомість в Естепоні, Іспанія);

La Meridiana de Rio Verde S.L. (фінансування ресторанного бізнесу у Малазі, Іспанія);

Prestige Expo, S.L. (Проєкти нерухомості в Малазі, Іспанія);

Joya Verde, S.L. (Проєкти нерухомості в Естепоні, Іспанія);

Alsan Homes, S.L. (Проєкти нерухомості в Кадісі, Іспанія);

Start Hub Beach, S.L. (комерційна нерухомість в Естепоні,

Іспанія).

IV. Бізнес-план за наступними проєктами ще не реалізований і планується до реалізації в найближчому майбутньому:

земельна ділянка у Будві (Чорногорія);

земельна ділянка у Периволії, Кіпр;

проєкти нерухомості в Ларнаку та Лімасолі".

З тексту оголошення видно, що METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно вкладає кошти в іспанську нерухомість і має плани інвестувати в девелоперські проєкти на Кіпрі та в Чорногорії.

Всі згадані компанії належать Борису Ушеровичу та його партнерам по ДК "1520" і контролюються через афілійовані фірми та довірених осіб.

Що не так із компанією Sword Dragon S.L.

29.10.2015 року у Торговому реєстрі зареєстровано факт набуття одноосібного права власності на компанію, законним та формальним власником акцій або часткою участі в компанії є УШЕРОВИЧ БОРИС,

– йдеться у реєстрі іспанських компаній.

Сторінка Sword Dragon S.L. в реєстрі / Скриншот

Втім, вже через 7 років, у 2022 році, в тому ж реєстрі з'явився новий запис стосовно компанії.

"29.11.2022 року у Торговому реєстрі зареєстровано факт набуття одноосібного права власності компанії, при цьому законним та формальним власником акцій чи часткою компанії є METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED", – йдеться у реєстрі.

Інші фірми з цього списку мають одних і тих же директорів, пов'язаних з Ушеровичем, і майже всі вони зареєстровані за тією ж адресою в Марбельї – улюбленому місці проживання та відпочинку «залізничника», де він також володіє нерухомістю.

Що відомо про компанію METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED

Компанія METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED була заснована у грудні 2019 року. На даний момент її директорами є громадянин Росії Олександр Мізгунов і громадянка Росії та Кіпру Оксана Хаджипавлу.

Олександр Мізгунок / Скриншот

Оксана Хаджипалова / Скриншот

Обидва є акціонерами компанії, володіючи пакетами в 1548 та 1040 акцій відповідно, а також мають облігації компанії у кількості 2000 і 1000 штук.

У 2015 – 2016 роках Мізгунов працював у ГК "1520", про що він зазначив на своїй сторінці в LinkedIn.

Сторінка Олександра Мізгунова в Linkedin / Скриншот

Після публікації в ЗМІ статті, що викриває діяльність Ушеровича і Плотиці Мізгунов видалив свою сторінку.

Зауважимо, що Мізгунов має в московських колах репутацію фінансиста, який знає, як можна непомітно виводити гроші з Росії та легалізувати їх на Заході. Ймовірно, на Кіпрі він займався тим самим.

Як кремлівські олігархи використовують Кіпр для легалізації доходів

Випуск METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облігацій на суму 50 мільйонів євро та їх розміщення на кіпрській фондовій біржі є класичним прикладом того, як російські олігархи, наближені до Кремля, використовують Кіпр для легалізації доходів сумнівного походження.

У цій схемі облігації замінюють грошові розрахунки між учасниками компанії, їх клієнтами або контрагентами. Через посилення банківського контролю росіянам стає дедалі важче користуватися банківськими послугами, тоді як у комісіях із цінних паперів нагляд значно слабший, чим і користуються громадяни Росії.

Відкличні облігації мають номінал, зазвичай фіксовану вартість, і приносять 4% прибутковості. Вони зручні для внутрішньокорпоративних розрахунків або виплат між держателями облігацій та додаткових процентних виплат. Такі схеми також часто використовують для оптимізації податків.

Варто зазначити, що складні схеми відмивання та легалізації коштів на Кіпрі, організовані Ушеровичем та Плотицьою для обходу санкцій, не змогли б працювати без сприяння місцевих помічників із високими зв’язками.

На Кіпрі існує цілий клас юристів, політиків, фінансистів та їхніх родичів, які охоче монетизують свої зв’язки та вплив у політичних колах для вигоди заможних росіян. Завдяки зусиллям таких людей кіпрська влада досі не ставила запитань до Ушеровича та Плотиці, хоча кримінальний характер їхньої діяльності очевидний.

Для чого Плотиця купив футбольний клуб

Також з'ясувалося, що інтереси Іллі Плотиці не обмежуються незаконним постачанням телекомунікаційного обладнання до Росії. Виявилося, що він є співвласником одного з грецьких футбольних клубів.

17 серпня 2020 року грецькі ЗМІ повідомили про зміну власника одного з найстаріших футбольних клубів Греції – Doxa Dramas. Новим власником стала кіпрська компанія Potemkin Consulting Ltd, у якій Плотиця є секретарем, а директором виступає громадянин Кіпру Хараламбос Патсіс (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акцій належать Плотиці, а інші 50% – громадянці Угорщини Жофії Вег, яка, як з’ясувалося, є дружиною Патсіса.

З огляду на те, що Potemkin Consulting Ltd була зареєстрована 8 серпня 2020 року, лише за дев’ять днів до придбання клубу, можна припустити, що компанія створювалася саме для цієї угоди.

Ймовірно, за сприяння Патсіса, Плотиця придбав грецький футбольний клуб з метою відмивання грошей та обходу санкцій.

Ілля Плотиця також займає посаду секретаря в іншій кіпрській компанії – TEAMSON LTD, де директором є той самий Хараламбос Патсіс, причому обидва володіють по 50% акцій компанії.

Малоймовірно, що Патсіс не знає про незаконну діяльність свого бізнес-партнера, і якщо він справді обізнаний, то може відповідати за співучасть у порушенні санкційного режиму проти Росії.

Хараламбос Патсіс в Москві / Фото Надане 24 Каналу

Хараламбос Патсіс регулярно відвідує Росію, де у нього росте донька від першого шлюбу, і охоче фотографується на тлі московських пам'яток. У Москві він зустрічається з друзями та клієнтами, багато з яких не можуть залишити країну через санкції, та надає їм допомогу в управлінні активами на Кіпрі.