Росія купує холодильники й пралки через Киргизстан і використовує технології для армії

Реекспорт електротоварів з Киргизстану до Росії виріс. За окремими оцінками, він міг збільшитися на 663%.

Є 2 фактори, чому Киргизстан постачає Росії товари. Про це для 24 каналу розповів головний редактор киргизького видання FactCheck KG Ярослав Тартиков.

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"Відключення російських банків від міжнародних платіжних систем, заборона на імпорт технологій, відмова міжнародних компаній працювати в Росії привели до того, що Киргизстан, як і сусідні країни-партнери, в десятки чи в сотні разів збільшили реекспорт різних товарів до Росії у 2022 році", – пояснив Тартиков.

Як тисне Росія

За словами експерта, міжнародні аналітики виявили торгівлю електронними товарами. Зокрема, холодильниками та пралками. Тартиков зазначив, що попри постійні заяви Кремля, що санкції ніяк не торкнулися економіки, Росія знайшла схеми, як обходити обмеження, використовуючи своїх "друзів" у Митному союзі.

Важко назвати це партнерством. Ми змушені йти на такі кроки, щоб займатися реекспортом під тиском Росії. Чому саме електротовари? Наскільки мені відомо – це найболючіша сфера для Росії зараз, – сказав Тартиков.

Киргизстан не лише збільшив реекспорт електроніки, а й наростив постачання одягу, взуття. Як зазначив Татриков, тут грає роль 2 фактори. По-перше, на цьому хтось може заробляти. Наразі невідомо, як саме компанії реекспортують товари. По-друге, великий важіль тиску – це трудові мігранти з Киргизстану в Росії.

"Їх дискримінують й наша влада змушена йти на поступки. Через це є дуже велика залежність. Думаю, що це може бути першопричиною", – додав Тартиков.

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