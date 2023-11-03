Як Росія заробляє на "партнерах": аналітики InformNapalm викрили схеми завищення цін
- InformNapalm і Militant Intelligence виявили, що Росія встановлює різні ціни на однакові вироби для різних країн-партнерів у військово-промисловій сфері.
- Документи показують, що різниця в цінах може досягати понад 60%, і це свідоме рішення.
Аналітики InformNapalm разом із колегами з Militant Intelligence продовжують аналізувати документи в межах операції #OpsHackRussiasDay (OHRD). Цього разу вони оприлюднили інформацію про те, як Росія обманює своїх так званих "партнерів".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.
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Як Росія встановлює ціни для "партнерів"?
У центрі уваги опинилася компанія "Вертольоти Росії". Документи свідчать про те, що Росія встановлює різні ціни на ідентичні вироби залежно від країни-партнера.
Так, у контракті ADD_7-Contract 0025 v.8.docx зазначено: "ПС-28.3300.000-01 – 3 100 USD за одиницю".
Водночас у файлі 10. Проект ДС № 10 с доп. расходами.docx за той самий виріб, того ж року і серії вказана ціна 4 915 USD.
Різниця складає понад 60%, і, як підтверджує протокол "Протокол совещания КумАПП 03.11.2023", це свідоме рішення.
За однією і тією ж позицією ведеться роздільний розрахунок з Єгиптом та Індією,
– зазначається в документі.
Аналогічною ситуація виявилася й в інших документах. Зокрема, у файлі АО.docx для Індії ціна на РН-53.0000.000 становить 3 800 USD, тоді як у файлі "Перевод документа 2.docx" для Азербайджану – 4 100 USD.
За словами аналітиків, маніпуляції стосуються і логістики. У файлі "Вопрос о базе вторичный_1 (3).docx" прямо вказано, що "це дозволяє закласти 7 – 12% залежно від "контрагента".
Іншими словами – "кому що приліпиться, той то і сплачує". Немає стандартів, але є шахраї,
– додали в InformNapalm.
В іншому протоколі підсумовують схему коротко: "Ціноутворення залежно від одержувача та зручності списання".
InformNapalm заявляє, що всі документи – внутрішні листування, протоколи, контракти та навіть дипломатичні телеграми – вже опинилися в руках розслідувачів. Частина матеріалів буде оприлюднена поступово.