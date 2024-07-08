"Тепер не мають вибору": у ВМС розповіли, як росіяни серйозно прорахувалися щодо Криму
Джерело:Суспільне
Росія виводить кораблі з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. У Військово-морських Силах України переконані, що загарбники не очікували таких прицільних атак по своїх базах.
Власне, речник ВМС України Дмитро Плетенчук в одному зі свіжих інтерв'ю розповів про проблеми, які спіткали російський флот.
Дивіться також Беззаперечні успіхи вже є, – Братчук сказав, що відбувається в Чорному морі
Де Росія прорахувалася щодо Криму
За словами спікера, той факт, що окупанти змушені виводили свої кораблі, свідчить про їхню слабкість та прорахунки в стратегії. Ймовірно, загарбники не сподівались на те, що Україна здатна себе захищати.
Мабуть, вони (росіяни – 24 Канал) не думали, що відповідь може прилітати просто-таки по Криму, по їхніх локаціях. Або вважали, що на той момент у нас не було відповідних систем озброєння, аби завдавати вогневого ураження в такій кількості.
Як констатував Плетенчук, наразі у Росії немає особливого вибору. Окупанти фактично вимушені покидати Крим і перебазовуватися в Новоросійськ, який для цього не є пристосований – на цій базі бракує причалів.
Вони банально прорахувалися. І тепер їм періодично виносять військову інфраструктуру, знищують пункти зберігання, склади, пункти базування, кораблі безпосередньо та штаби.
Дивіться також "Росіяни знають своє місце": речник ВМСУ про ситуацію на морі та перспективи ворожого флоту
Раніше речник ВМС Плетенчук розповідав, що близько 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря стали "сірою зоною" через неможливість закріплення в акваторії. Він наголошував, що кораблі ворога уникають Чорного моря через ризиків ударів.