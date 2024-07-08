"Тепер не мають вибору": у ВМС розповіли, як росіяни серйозно прорахувалися щодо Криму

Росія виводить кораблі з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. У Військово-морських Силах України переконані, що загарбники не очікували таких прицільних атак по своїх базах.

Власне, речник ВМС України Дмитро Плетенчук в одному зі свіжих інтерв'ю розповів про проблеми, які спіткали російський флот.

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Де Росія прорахувалася щодо Криму

За словами спікера, той факт, що окупанти змушені виводили свої кораблі, свідчить про їхню слабкість та прорахунки в стратегії. Ймовірно, загарбники не сподівались на те, що Україна здатна себе захищати.

Мабуть, вони (росіяни – 24 Канал) не думали, що відповідь може прилітати просто-таки по Криму, по їхніх локаціях. Або вважали, що на той момент у нас не було відповідних систем озброєння, аби завдавати вогневого ураження в такій кількості.

Як констатував Плетенчук, наразі у Росії немає особливого вибору. Окупанти фактично вимушені покидати Крим і перебазовуватися в Новоросійськ, який для цього не є пристосований – на цій базі бракує причалів.

Вони банально прорахувалися. І тепер їм періодично виносять військову інфраструктуру, знищують пункти зберігання, склади, пункти базування, кораблі безпосередньо та штаби.

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Раніше речник ВМС Плетенчук розповідав, що близько 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря стали "сірою зоною" через неможливість закріплення в акваторії. Він наголошував, що кораблі ворога уникають Чорного моря через ризиків ударів.