Як Росія сіє паніку в ЗМІ України й вдає, що "все добре" у себе: пояснення Ткаченка

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив на своїй сторінці у телеграм, що дезінформаційна та пропагандистська війна Росії продовжується.

За його словами, російські ЗМІ масово розповідають про нечуване зростання цін на нафту, але взагалі не обговорюють те, ще відсьогодні у них не можна купити валюту.

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Приклад міжнародної дезінформації

Олександр Ткаченко розповів про вкид ірландського видання про те, що секретаріату ООН заборонили вживати слова "вторгнення" та "війна" щодо нападу Росії на Україну. Крім того, були розповіді про те, що на захоплених АЕС все в порядку. Хоча у МАГАТЕ вже зник зв’язок із системами моніторингу на ЧАЕС, а згодом на станції взагалі зникла електроенергія.

Ще один приклад дезінформації

Росія створює гуманітарні коридори, щоб врятувати мирних українців та студентів-іноземців, але Україна обстрілює їх та мінує дороги.

Де таке було:

В Маріуполі, коли людей збирались вивозити в Росію.

У Волновасі – коли заручників обстрілів намагались вивезти в самопроголошену "диру".

В Харкові – коли патріотів, що ненавидять Путіна збиралися відправити в Белгород.

"Тепер, як кажуть аналітики, в Україні почали працювати групи психологічного впливу. Їхнє завдання – сіяти паніку. Нібито влада здає Україну, Президент Зеленський в Польщі, всі можновладці виїхали та іншу маячню", – повідомив Олександр Ткаченко.

Мета зрозуміла – змусити українців повірити, що наша держава здається. Впевнений, ніхто в ці нісенітниці не вірить, але якщо від когось почуєте – знайте, це або агент впливу, або той, над ким він вже попрацював,

– зазначив Ткаченко.

Крім того, він звернув увагу, що з риторики путінських пропагандистів потроху зникає слово "денацифікація", якої Кремль вимагав у своєму ультиматумі під час нападу 24 лютого. Мабуть, до Пєскова нарешті дійшло, що "денацифікація" – синонім "нацизму".

"Тому тепер окупанти вже не "борються з фашизмом", а "рятують світ". Хоча насправді, це світ треба рятувати від Росії. І Україна зараз весь світ і рятує", – підсумував Олександр Ткаченко.

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